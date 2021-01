Meteo, 24 gennaio con venti intensi e maltempo al Centro-sud

Domenica 24 gennaio una nuova e molto intensa perturbazione raggiungerà l'Italia con rischio di forte maltempo e venti tempestosi. Gli aggiornamenti meteo

Il maltempo insisterà anche nella giornata di domenica 24 gennaio perché la perturbazione numero 9, in allontanamento, lascerà il testimone alla più intensa perturbazione numero 10 del mese. Ci attende quindi una domenica caratterizzata da piogge su gran parte d’Italia, in cui solo il Nord verrà parzialmente risparmiato, e non mancheranno i temporali di forte intensità, soprattutto in Sardegna e lungo il versante tirrenico.



Questo nuovo peggioramento meteo sarà anche accompagnato da venti forti, con raffiche a tratti tempestose, mari fino a molto agitati e mareggiate lungo le coste occidentali del Paese. Dal punto di vista termico, un calo significativo delle temperature arriverà solo a inizio della prossima settimana, quando i valori torneranno diffusamente al di sotto della media stagionale.

Previsioni meteo per domenica 24 gennaio

Domenica prevalenza di bel tempo al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia, ma con graduali schiarite pomeridiane al Nordest: piogge sparse su Romagna e tutte le regioni del Centro-Sud e Isole, con temporali anche forti lungo le coste tirreniche e in Sardegna; neve oltre 1000-1500 metri sull’Appennino Centrale.



Temperature massime in leggero calo in gran parte del Centro-Nord. Venti forti su tutti i mari, che risulteranno in generale agitati o molto agitati.

Previsioni meteo per lunedì 25 gennaio

Lunedì tempo in prevalenza bello al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse, per lo più deboli, su Veneto, Venezia Giulia, Romagna, regioni centrali, Campania, Calabria Tirrenica, Sicilia e Sardegna. Qualche nevicata fino a bassa quota sulle zone alpine; neve anche sull’Appennino Centrale, ma solo oltre 1000-1500 metri.



Temperature massime in calo al Nord, in crescita nel resto d’Italia.