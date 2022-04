Meteo, domenica 24 aprile con piogge al Centro-Nord. Sole al Sud

La perturbazione (la numero 7 di aprile) che ha raggiunto l’Italia porterà ancora un po’ di maltempo nella giornata di domenica 24 aprile con piogge anche a carattere di rovesci e temporali concentrati soprattutto al Nord-Est e nelle regioni centrali; al Sud invece il tempo rimarrà in generale soleggiato e si farà sentire anche un po’ di caldo anomalo.

Lunedì 25 aprile la perturbazione si allontanerà dall’Italia, su cui però lascerà un’atmosfera piuttosto instabile: al Centro-Nord insisteranno quindi un po’ di nuvole e nelle ore centrali del giorno si formeranno ancora dei locali temporali; altra giornata stabile e prevalentemente soleggiata al Sud e nelle Isole maggiori.

Un’altra perturbazione (la numero 8 di aprile), sfilando al di là delle Alpi, lambirà la nostra Penisola nella giornata di martedì, quando arriveranno nuove piogge al Nord. A metà settimana generale miglioramento grazie al rinforzo dell’alta pressione.

Previsioni meteo per domenica 24 aprile

Tempo in generale bello al Sud. Nuvole sul resto d’Italia, con rovesci e temporali isolati su Lombardia, Liguria di levante, Venezie, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e al mattino anche sull’ovest della Sardegna.

Temperature massime in calo al Nord-Est, regioni centrali tirreniche e Sardegna, in crescita invece al Sud, dove sono attese punte fino a 25-26 gradi. Ventoso su tutti i mari, per venti occidentali o di Libeccio su quelli di ponente, meridionali o di Scirocco su Ionio e Adriatico.

Previsioni meteo per lunedì 25 aprile

Alternanza tra sole e nuvole al Centro-Nord, con isolati rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su Alpi, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Liguria e zone interne del Centro.

Temperature massime in rialzo al Nord, Toscana e Sardegna, in calo invece in Abruzzo, Molise e regioni meridionali.