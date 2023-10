Meteo: domenica 22 e lunedì 23 tregua dal maltempo, ma non per molto

Domani (domenica 22 ottobre) tempo in miglioramento, con la perturbazione numero 5 del mese in allontanamento dall’Italia: nonostante una diffusa nuvolosità residua, le piogge saranno quindi poche e per lo più di debole intensità. Giornata di tregua anche quella di lunedì 23, prima dell’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 6 del mese) che martedì 24 porterà nuove piogge, anche di forte intensità, su gran parte del Centro-Nord e Sardegna, con nevicate sulle zone alpine, sebbene solo a quote elevate.

Nel frattempo, tra alti e bassi, in gran parte del Paese le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo, con un po’ di caldo che resisterà solo all’estremo Sud. In base alle proiezioni odierne, durante il resto della settimana si alterneranno fasi soleggiate e asciutte e altri momenti piovosi, con l’alta pressione sempre lontana dall’Italia.

Le previsioni meteo per domenica 22 ottobre

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte d’Italia, con qualche pioggia residua per lo più confinata su Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, zone interne del Centro e Campania.

Temperature massime in leggero calo al Nordest, in lieve rialzo invece nelle regioni tirreniche. Venti in attenuazione, in prevalenza deboli o moderati.

Le previsioni meteo per lunedì 23 ottobre

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Sud, Lazio, Abruzzo e Molise. Nuvole altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: nel corso del girono qualche pioggia su Liguria, Alto Piemonte e Toscana, in estensione in serata anche a Basso Piemonte e Lombardia.

Temperature massime in leggero aumento nelle regioni tirreniche e Isole, pressoché invariate altrove.