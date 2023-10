Meteo, domenica 22 di tregua: da lunedì 23 sera torna la pioggia

Tra la fine del weekend e l'inizio della settimana vivremo una breve tregua dal maltempo, ma già della sera di lunedì 23 nuove perturbazioni raggiungeranno l'Italia portando ancora giornate di pioggia. In questa fase non verremo raggiunti da masse d'aria fredda poiché il flusso atlantico porterà aria più temperata.

Breve tregua dal maltempo: dalla sera di lunedì 23 tornano pioggia e vento

Domenica 22 le condizioni meteo tenderanno a migliorare sull'Italia grazie ad una debole ripresa dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale. Solo Alpi centro-orientali, regioni centrali e settore del basso tirreno nel corso della giornata potrebbero essere interessate da qualche debole scoscio di pioggia.

Insisterà un po' di ventilazione sud-occidentale, con venti moderati. Le temperature al Centro-Sud e Isole si abbasseranno ulteriormente, sia nei valori massimi che minimi, pur restando oltre la media. Al Nord ci attendono temperature massime intorno ai 20 gradi, punte leggermente superiori in Emilia Romagna e al Centro, mentre al Sud e Isole avremo 25 gradi con punte superiori tra Calabria e Sicilia.

Durante la giornata di lunedì 23 assisteremo ad un nuovo rinforzo dei venti di Scirocco, sintomo dell'arrivo di nuovi impulsi perturbati, con nuova risalita di aria calda verso le regioni del Centro-Sud.

Nuove perturbazioni sono infatti in arrivo sull'Italia a partire da lunedì sera, con piogge che interesseranno inizialmente il Nord-Ovest e si estenderanno in seguito al resto dell'Italia. In questa fase sono possibili nevicate sulle Alpi, ma solo a quote elevate.

Il flusso atlantico, in cui si muovono questi impulsi perturbati, resterà protagonista in settimana, portando sul nostro Paese aria temperata, che quindi contribuirà a ridimensionare il caldo anomalo al Centro-Sud e a mantenere le temperature nella media o leggermente al di sopra da metà settimana.