A poche ore dall’ingresso ufficiale della nuova stagione astronomica, la primavera si traveste da pieno inverno: a farne le spese tutta l’Italia, sferzata da un’irruzione artica di rilevante portata che ci fa tornare indietro di 2 mesi. E mentre il Nord deve fare i conti con intese gelate tardive anche in pianura, il Centrosud sperimenta fasi di maltempo invernale, con il ritorno della neve in Appennino, fino a quote di bassa collina su quello centrale. Dopo il passaggio della perturbazione numero 9 di marzo, a breve arriva la numero 10: tra stanotte e domenica investirà soprattutto le regioni meridionali e la Sicilia, con un altro carico di piogge e nevicate, più marginalmente il medio Adriatico e la Sardegna. Il tutto accompagnato da temperature inferiori alla norma anche di 6-7 gradi: inizialmente al Centronord e sulla Sardegna, a inizio settimana al Sud e sulla Sicilia, mentre ad accentuare il freddo fuori stagione ci penserà l’intensa ventilazione settentrionale. In seguito, a partire da giovedì, è atteso un rialzo termico, la cessazione dei venti freddi da nord e il ritorno ad un clima più consono al periodo.

Previsioni meteo per domenica 21 marzo

Domenica al Nord, su Toscana, Umbria e nord del Lazio tempo in prevalenza soleggiato, salvo il transito di nuvolosità innocua e passeggera. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, ma con tendenza a schiarite dal pomeriggio nel resto del Lazio e sulle Marche. Precipitazioni diffuse e a tratti intense al Sud e sulla Sicilia, nevose in Appennino oltre 600-900 m. Precipitazioni più isolate e intermittenti sulla Sardegna (nevose oltre 600 m) e, al mattino, anche sul medio versante adriatico, nevose fin verso 200-300 m. Dalla sera fenomeni in parziale attenuazione.

Temperature: in ulteriore calo, ben al di sotto la media e tipicamente invernali. All’alba probabili gelate diffuse al Nord. Massime quasi ovunque non superiori a 11-12 gradi. Venti: da moderati a forti settentrionali al Centro-Sud e sull’alto Adriatico, con raffiche fino a 50-60 Km/h. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitato lo Ionio.

Previsioni meteo per lunedì 22 marzo

Lunedì cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, su Toscana e nord del Lazio. Nuvolosità variabile nelle restanti regioni e tempo a tratti instabile. Nubi più dense, associata ad alcune precipitazioni, su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia garganica, nevose fin verso 300-600 metri. Piogge sparse e intermittenti anche su Calabria e Sicilia, con neve sui rilievi oltre 700-900 metri.



Temperature: minime in calo al Sud, gelate diffuse all’alba al Nord. Massime in lieve rialzo al Centro-nord e sulla Sardegna, stazionarie altrove. Valori ancora al di sotto della norma, in modo più evidente al Centro-sud e sulle Isole dove il freddo sarà accentuato da un’intensa ventilazione settentrionale, con raffiche fino a 60-80 km/h, e mari fino a localmente agitati.