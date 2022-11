Meteo, domenica 20 maltempo al Sud e clima freddo. Migliora altrove, ma la tregua sarà breve

Nella giornata di domenica 20 le condizioni meteo resteranno instabili e perturbate al Sud, con maltempo localmente intenso, mentre altrove si assisterà ad un miglioramento.

L’ultima parte del mese sarà caratterizzata da un via vai di perturbazioni che porteranno con regolarità sull’Italia condizioni di tempo perturbato e, già da domenica, anche un po’ di freddo.

In particolare la perturbazione (numero 8 del mese) che sta transitando sull’Italia, nella giornata di domenica 20, porterà ancora piogge soprattutto al Sud, mentre nel resto del Paese le condizioni meteo saranno nel complesso buone; l’arrivo di venti più freddi però faranno calare quasi dappertutto le temperature, spingendole anche al di sotto dei valori medi stagionali.

Dopo una breve fase di tregua attesa per lunedì 21 , già martedì 22 arriverà un’altra e più intensa perturbazione, una tempesta, accompagnata da piogge diffuse e a localmente intense soprattutto al Centro-Nord e Sardegna, abbondanti nevicate sulle Alpi e venti forti che spazzeranno gran parte della Penisola. Questa intensa perturbazione porterà un po’ di maltempo residuo anche mercoledì 23 soprattutto al Sud.

Le previsioni meteo per domenica 20

Domenica tempo in prevalenza bello al Nord, ma con qualche nebbia a inizio giornata sulle zone di pianura. Nuvole sul resto d’Italia: al mattino piogge sparse su Appennino Centrale, Basso Lazio, Campania, Salento, Calabria, Sicilia e nord della Sardegna; nel pomeriggio ancora pioggia su Appennino Abruzzese, tutte le regioni meridionali e la Sardegna.

Temperature massime in diminuzione in gran parte del Paese, con il calo più marcato al Sud. Ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per lunedì 21

Nuvole al Nordovest, Toscana, Calabria e Isole Maggiori, con deboli piogge su Levante Ligure, Calabria Meridionale e Sardegna Occidentale; prevalenza di tempo soleggiato nel resto d’Italia. In serata tempo in peggioramento: piogge sparse al Nordovest, Toscana e Sardegna, con neve sulle Alpi oltre 1000-1200 metri.

Temperature massime in rialzo al Centro e Sardegna, in ulteriore calo invece all’estremo Sud.