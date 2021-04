Meteo, domenica 2 maggio nuovo peggioramento al Centro-nord

Pochi cambiamenti in vista nell’ultima parte della settimana e dunque per il weekend del primo maggio, con l’Italia sostanzialmente ancora spaccata in due: mentre al Sud andranno in scena le prove generali dell’estate (non si escludono i primi 30 gradi dell’anno), il Centro-Nord verrà investito dalla perturbazione numero 1 di maggio, con una fase di intenso maltempo prevista tra la sera di sabato e le prime ore di domenica sulle regioni settentrionali e sulla Toscana.

Weekend del primo maggio con rischio di forte maltempo al Nord e caldo al Sud

Sabato 1 maggio tempo in prevalenza stabile al Centro-sud e sulle Isole con il transito di qualche velatura e con scarso rischio di pioggia. Al Nord invece la nuvolosità inizierà ad aumentare a partire dal Nordovest. Al mattino rischio di piogge sparse su Piemonte e Lombardia, in successiva estensione poi al resto del Nordovest. Piogge più isolate saranno possibili anche su Emilia e Toscana settentrionale. La sera le precipitazioni tenderanno a intensificarsi su gran parte del Nord con possibili temporali anche di forte intensità. Temperature in aumento con caldo fuori stagione al Sud e in Sicilia. Venti deboli, in rinforzo dalla sera.

Domenica 2 maggio rischio di piogge con possibili rovesci o temporali al Nord-Ovest e nel Triveneto. Possibili piogge più isolate anche nel nord della Toscana. In Emilia-Romagna e nel resto del Centro-Sud il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato.

Temperature massime in aumento al Centro-Sud, specialmente sul settore adriatico, con valori diffusamente oltre i 20 gradi e punte intorno ai 25. Soffierà un forte vento di Libeccio nel Mar ligure; venti moderati, localmente tesi, da ovest o sudovest in Emilia-Romagna, alto Adriatico e al Centro-Sud.

All’inizio della prossima settimana le condizioni meteo dovrebbero migliorare al Nord con il ritorno a un tempo più stabile.