Domenica 19 le condizioni meteo saranno in miglioramento al Sud e quindi vivremo una giornata nel complesso stabile e senza piogge in tutta Italia; ancora molte nebbie però sulle grandi pianure del Nord, in alcune zone insistenti anche nelle ore centrali del giorno.

All’inizio della prossima settimana tempo ancora in generale stabile e asciutto in Italia, sebbene la situazione a grande scala sarà caratterizzata dal transito di una massa d’aria molto fredda il cui nucleo più gelido invaderà l’Europa Orientale e i Balcani, riuscendo però solo a lambire le nostre regioni settentrionali e orientali, dove si osserverà quindi un temporaneo calo termico.

A partire da metà settimana fino almeno al weekend di Natale e S. Stefano, sembra probabile un cambio radicale dello scenario meteo, con l’instaurarsi di umide e miti correnti atlantiche che saranno causa di tempo in generale nuvoloso e a tratti piovoso, caratterizzato anche da un sensibile rialzo termico, con temperature diffusamente al di sopra della media, specialmente al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 19

Alternanza tra sole e nuvole in Puglia, Basilicata e Calabria, comunque senza piogge. Prevalenza di bel tempo altrove, ma con molte nebbie mattutine sulle pianure del Nord, in alcune zone insistenti anche nelle ore centrali del giorno.

Temperature minime in leggero calo con deboli gelate al Nord; massime senza grandi variazioni, piuttosto basse nelle aree più nebbiose del Nord. Ventoso al Sud e medio versante adriatico per venti settentrionali.

Le previsioni meteo per lunedì 20

Bello e soleggiato al Nord-Ovest e Sicilia. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, comunque senza piogge; numerose nebbie mattutine sulla Pianura Padana. Temperature massime in crescita, specie al Sud e pianure del Nord.