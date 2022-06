Meteo: domenica 19 giugno tanto sole e clima molto caldo. Ecco dove

Il caldo anomalo e l’assenza di piogge proseguiranno anche nei prossimi giorni, aggravando la drammatica siccità che sta colpendo molte delle nostre regioni, soprattutto quelle settentrionali. L’anticiclone nord africano, infatti, dopo essersi esteso verso l’Europa occidentale, tenderà ad espandersi temporaneamente verso l’Europa centrale e la regione alpina, dove è attesa una breve ma intensa fase di caldo eccezionale con picchi di 35-36°C e lo zero termico oltre i 4000 metri sulle Alpi. Nel nostro Paese, fino a domenica 19 giugno, le aree più calde saranno il Nord, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna dove si potranno raggiungere diffusamente i 34/35 gradi e localmente valori anche più elevati, mentre le temperature continueranno a rimanere un po’ più contenute, ma sempre oltre la media, lungo il medio versante adriatico e al Sud.

Durante la prossima settimana il promontorio anticiclonico inclinerà maggiormente il proprio asse puntando più decisamente l’Italia dove è attesa un’accentuazione del caldo e, contemporaneamente, anche una sua estensione a tutto il Paese: si entrerà, così, nella fase più acuta della terza ondata di caldo della stagione, con diffusi picchi di 35/38 gradi e localmente anche fino a 40 gradi specialmente nelle zone interne del Sud e delle Isole. Sarà in ulteriore aumento anche il disagio notturno dovuto al caldo e ai crescenti tassi di umidità. Secondo le attuali proiezioni, l’ondata di caldo potrebbe subire una temporanea attenuazione al Nord nel prossimo fine settimana, mentre potrebbe proseguire al Centro-Sud, ma occorrerà confermare questa tendenza con i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per domenica 19 giugno

Giornata di tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud, con solo un po’ di nuvole sulle Alpi, l’Appennino meridionale e i rilievi della Sicilia, ma associate a scarso rischio di precipitazioni, a parte dei locali e brevi rovesci intorno alla Val d’Aosta.

Clima sempre molto caldo fin dal mattino; massime pomeridiane in rialzo sulle regioni adriatiche e in generale comprese fra 28 e 33 gradi, ma con punte di 34-35 gradi ancora una volta al Nord, regioni centrali tirreniche e

Sardegna. Venti deboli, con rinforzi di Scirocco nei Canali delle Isole.

Le previsioni meteo per lunedì 20 giugno

Tempo ovunque soleggiato, con sviluppo di locali annuvolamenti sulle Alpi e sui rilievi di Calabria e Sicilia; non si esclude la possibilità di brevi e isolati temporali di calore in Alto Adige fra pomeriggio e sera.

Caldo in intensificazione con temperature in generale aumento: massime fra 29 e 34 gradi, con possibili picchi di 35-37 gradi nelle zone lontane dal mare. Venti per lo più deboli a regime di brezza, con qualche rinforzo di Scirocco sul Canale di Sardegna.