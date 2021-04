Meteo, domenica 18 aprile fase instabile al Centro-sud

Nel corso dei prossimi giorni le condizioni meteo sull’Italia saranno ancora segnate da una grande variabilità con rischi di episodi instabili soprattutto al Centro-sud. Sabato 17 il rischio di rovesci e temporali sarà concentrato in particolare sulla Sardegna, domenica 18 aprile l’instabilità riguarderà più diffusamente le regioni centro-meridionali. Anche nel weekend le temperature si attesteranno su valori inferiori alla norma stagionale.

Fase meteo ancora molto variabile nel weekend del 17-18 aprile

Domenica 18 aprile rischio di piogge o rovesci al Centro-sud e sulle Isole a partire dalla Sardegna. Qualche precipitazione più breve e intermittente potrà interessare anche l’Appennino settentrionale, l’Emilia, la Lombardia orientale e le Prealpi centro-orientali. Le temperature resteranno sotto le medie stagionali con valori in lieve calo al Centro-nord e in Sardegna. Ventoso sulle Isole.



A inizio settimana non ci saranno molte variazioni e l’atmosfera resterà instabile in particolare nelle zone interne e sui rilievi del Centro-sud. Le temperature anche all'inizio della settimana del 19-23 aprile tenderanno a rimanere su livelli inferiori alle medie, con un clima fresco per il periodo.