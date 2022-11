Meteo: domenica 13 novembre temporali e aria più fredda! Ecco dove

Sabato 12 novembre prosegue il miglioramento giunto venerdì 11 ma nello stesso tempo si affaccia una nuova perturbazione (la n.4 del mese) proveniente dalla Grecia e che dovrebbe interessare prevalentemente le regioni del Sud. Questo impulso, accompagnato da un vortice di bassa pressione, risalirà la Penisola e quindi domenica 13 dovrebbe andare a interessare, oltre al Sud, anche parte del Centro-Nord.

Le precipitazioni, a tratti anche sotto forma di temporali, domenica andranno ad interessare il Sud e le Isole, le regioni del medio Adriatico e, almeno fino a metà giornata, anche l'Emilia Romagna e il Veneto. In serata non si esclude qualche fenomeno in Lombardia. Altrove molte nuvole e variabilità. Insieme a questo vortice che risale la Penisola affluisce anche una massa d'aria fredda: le temperature, rispetto alla giornata di sabato, dovrebbero calare soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna.

A inizio settimana si profila l'arrivo di un'altra perturbazione con precipitazioni anche intense nella giornata di martedì 15 novembre: la tendenza meteo

Tra lunedì 14 e martedì 15 novembre si profila l'arrivo di una nuova perturbazione che potrebbe interessare soprattutto il Centro-Nord. Prime avvisaglie lunedì al Nord-Ovest, soprattutto in Piemonte e Liguria, dove si avranno le prime precipitazioni con nevicate oltre i 1700 metri sulle Alpi.

In seguito l'impulso perturbato dovrebbe proseguire verso est e martedì interessare tutto il Nord-Ovest, l'Emilia Romagna, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna. Martedì non si escludono precipitazioni intense soprattutto su Liguria, versante tirrenico del Centro e nord della Sardegna. Le temperature nel contempo dovrebbero risalire soprattutto su medio Adriatico, Sud e Sicilia, con valori leggermente oltre i 20 gradi.