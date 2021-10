Meteo, domenica 10 ottobre ancora rovesci al Sud

Nella giornata di domenica 10 ottobre il tempo su parte del Centro-Sud sarà condizionato dalla presenza sui Balcani di un vortice di bassa pressione colmo di aria fredda che manterrà condizioni di instabilità sulle regioni meridionali e in Sicilia.

Insisterà anche una moderata ventilazione settentrionale sui mari centro-meridionali con temperature in ulteriore calo sul versante Adriatico centro-meridionale. In dettaglio nel corso della giornata la nuvolosità con rovesci e temporali soprattutto pomeridiani interesserà Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia centrale e tirrenica; nuvole anche in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise più compatte nelle ore del mattino.

L’instabilità al Sud ma in forma più attenuata potrebbe insistere anche lunedì con residui rovesci e temporali tra Calabria e Sicilia orientale. Soffieranno ancora venti moderati di Maestrale sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia mantenendo in queste regioni, temperature su valori inferiori alla norma.