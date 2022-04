Meteo, domenica 10 fronte freddo al Sud: temperature in calo ovunque

La veloce perturbazione (numero 3 di aprile) che sta scivolando lungo l'Italia, nella prima parte di domenica 10, prima di allontanarsi definitivamente, porterà ancora un po’ di maltempo al Sud, per poi lasciare il posto a un rapido e generalizzato miglioramento del tempo.

Le correnti fredde che la seguono faranno calare le temperature in gran parte del Centro-Nord, favorendo anche il ritorno della neve su Alpi e Appennino a quote piuttosto basse per aprile.

Le regioni di Nord-Ovest, protette dall’arco alpino, anche questa volta rimarranno praticamente all’asciutto: la siccità quindi non potrà che aggravarsi, anche perché per gli inizi della prossima settimana si conferma il ritorno dell’alta pressione e, di conseguenza, anche la presenza di condizioni meteo in generale stabili.

Le previsioni meteo per domenica 10

Al mattino bel tempo al Nord, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Sicilia; ancora un po’ di nuvolosità altrove, con piogge isolate su Puglia, Basilicata, Calabria e neve sull’Appennino meridionale oltre 1300 metri.

Nel pomeriggio ancora un po’ di nuvole all’estremo Sud, ma senza piogge o nevicate; bello e soleggiato altrove. Temperature massime in calo in gran parte d’Italia e in particolare al Sud.

Le previsioni meteo per lunedì 11

Cielo sereno o al più poco nuvoloso per il passaggio di qualche modesta e temporanea velatura. Verso sera, venti umidi di Scirocco potranno addensare localmente qualche nuvola in più nell'est e nel sud della Sardegna.

Giornata di tempo stabile e con prevalenza di cieli sereni per il ritorno di condizioni anticicloniche. Temperature minime in rialzo al Centro-Nord, in lieve calo al Sud e in Sicilia; massime in generale aumento.