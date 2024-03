Meteo, domani tanto sole poi arriva qualche pioggia: le previsioni dal 14 marzo

Terminati anche al Sud gli ultimi effetti di instabilità meteo legati alla perturbazione numero 5 del mese di marzo, ormai lontana dall’Italia, ci attende domani una breve parentesi stabile.

Tra venerdì e sabato, poi, una debole e veloce perturbazione attraverserà l’Italia portando inizialmente un aumento delle nuvole al Centro-Nord e poi, specialmente sabato, anche delle precipitazioni al Nord-Est e al Centro-Sud.

La giornata di domenica vedrà un nuovo rinforzo dell’alta pressione, mentre nella prima parte della prossima settimana la coda di un’altra perturbazione riuscirà a lambire l’Italia portando qualche breve precipitazione.

Nonostante questa alternanza tra tempo soleggiato e passaggi nuvolosi, il clima resterà mite con temperature diffusamente superiori alla norma.

Le previsioni meteo per giovedì 14 marzo

Tra la notte e il primo mattino di domani sarà possibile la presenza di nebbia in banchi nella val padana centrale, sulle coste tra Veneto ed Emilia Romagna e nel Pisano, in rapido dissolvimento. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto dell’Italia, con più nuvole sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio tempo ancora stabile ovunque, ma con un temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose, in particolare su Alpi e Prealpi centro-orientali e lungo l’Appennino; qualche nuvola in più anche in Liguria e, verso sera, in Piemonte e Valle d’Aosta. Attenzione nella notte alla formazione di nebbie e foschie in Veneto, Emilia e valli interne del Centro.

Temperature per lo più in lieve aumento, con le massime generalmente comprese tra 14 e 20 gradi. Venti deboli, salvo rinforzi di Maestrale tra il basso Adriatico, il Canale d’Otranto e l’alto Ionio dove i mari resteranno mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 15 marzo

Nuvolosità in aumento fin dal mattino al Nord e nelle regioni tirreniche, più compatta in Liguria; soleggiato sul medio Adriatico e al Sud; possibile presenza di nebbie nel Polesine. Tra pomeriggio e sera le nuvole si estendono gradualmente al resto della Penisola, con le schiarite che resistono più a lungo in Puglia, Calabria ionica e Sicilia. Deboli piogge o pioviggini tra Liguria e alta Toscana; qualche precipitazione anche in Valle d’Aosta, alto Piemonte e Alpi lombarde, nevose a quote elevate (1.900-2.000 metri).

Temperature minime in lieve aumento al Centro-Nord e Sardegna; massime in leggero calo al Nord e versanti tirrenici. Venti deboli, con rinforzi di Libeccio nel Mar Ligure.