Meteo, settimana al via domani con una nuova rimonta dell'anticiclone: le previsioni da lunedì 5 agosto

Il temporaneo indebolimento dell’anticiclone africano ha permesso nelle ultime ore una generale lieve attenuazione del caldo, passando da valori estremamente elevati a valori più vicini alla norma climatica o leggermente superiori a tale norma: anche al Sud, in Sicilia e Sardegna i valori si stanno facendo di qualche grado più bassi, con una ventilazione di Maestrale che insisterà sulle Isole Maggiori. L’anticiclone tornerà però progressivamente a consolidarsi, di nuovo, sul Mediterraneo. Per domani si conferma poi un minore rischio di piogge, che dovrebbero essere limitate alle aree montuose del Centro-Sud, pochi invece i fenomeni sulle montagne del Nord.

Le ultime proiezioni a lunga scadenza confermano che assisteremo a un dominio solido e duraturo dell’anticiclone africano, associato a un caldo che tornerà a farsi via via più intenso. E la prospettiva attualmente più probabile è che questo scenario meteo possa proseguire anche nei primi giorni della settimana successiva, quella che ci porterà al Ferragosto: vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per lunedì 5 agosto

Persiste una locale instabilità pomeridiana lungo l’Appennino centrale e meridionale, con isolati temporali; rovesci e temporali anche sui settori interni e montuosi della Sicilia; basso rischio di precipitazioni sui rilievi del Nord. Cielo in prevalenza sereno in Emilia Romagna, coste del medio a alto Adriatico e Sardegna; debole nuvolosità sparsa nelle altre regioni, più presente su Alpi orientali e basso versante tirrenico.

Temperature senza grandi variazioni, valori vicini o di pochi gradi superiori alla norma climatica. Venti deboli, di Maestrale nei canali delle Isole.

Le previsioni meteo per martedì 6 agosto

Mattinata di sole. Pomeriggio instabile con rovesci o temporali sulle Alpi, sull’Appennino settentrionale e sui settori interni e appenninici del Centro-Sud. In serata qualche pioggia sarà possibile sulle pianure del Nord-Ovest. Ampie schiarite altrove.

Temperature senza sensibili variazioni, stabili o in lieve aumento, con temperature vicine o di qualche grado superiori rispetto alla norma climatica; picchi di 35-36°C. Venti in generale deboli, ma con locali rinforzi da Nord-Est sul settore adriatico.