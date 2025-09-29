FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, domani primi segnali di peggioramento: in arrivo maltempo e aria fredda. Le previsioni da martedì 30 settembre

Martedì primi segnali di cambiamento, poi si conferma una svolta meteo: una nuova perturbazione porterà maltempo, vento forte e freddo fuori stagione
Previsione29 Settembre 2025 - ore 12:23 - Redatto da Meteo.it
Nella giornata di domani, martedì 30 settembre, il tempo sarà ancora in prevalenza stabile e asciutto, con temperature nel complesso normali per il periodo, perché non sono previste perturbazioni in transito sul nostro Paese. La situazione meteo, però, cambierà con decisione nella parte centrale della settimana.
Già alla fine di martedì infatti irromperanno sulla nostra Penisola delle correnti fredde che nei giorni successivi causeranno un diffuso peggioramento del tempo, con piogge che mercoledì bagneranno da nord a sud molte regioni del Paese, per poi concentrarsi giovedì soprattutto al Sud e sul medio versante adriatico, mentre il vortice ciclonico generato dall’afflusso di aria fredda, alimenterà forti venti settentrionali su tutto il Centro-Sud e Isole.
Tra le conseguenze dell’irruzione di queste correnti fredde ci sarà anche un brusco abbassamento delle temperature, che nella seconda parte della settimana faranno registrare in tutta Italia valori al di sotto della norma, in alcuni casi anche di 7-8 gradi.

Le previsioni meteo per martedì 30 settembre

Domani cielo nuvoloso al Nord-Est, con piogge isolate su Friuli, Venezia Giulia, Emilia e, dalla sera, anche sul Veneto; alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isolati rovesci pomeridiani solo sulla Calabria. Temperature massime in leggero calo al Nord, pressoché invariate altrove. Venti per lo più deboli; mari in prevalenza calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 ottobre

Mercoledì nuvole ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno piogge isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su quasi tutte le regioni settentrionali, a eccezione di Liguria, Friuli e Venezia Giulia; rovesci e temporali anche su tutte le regioni del Centro-Sud, con le piogge più intense e insistenti sul versante adriatico e in Sicilia.
Temperature massime quasi dappertutto in diminuzione, con il calo più marcato al Nord-Ovest e nelle regioni centrali.

