Meteo: domani pioggia in molte regioni, nuova perturbazione nel weekend

Si allontana dal Sud Italia la perturbazione 10 di gennaio, favorendo per venerdì e sabato un deciso miglioramento del tempo con clima mite per il periodo. Nel frattempo un’altra perturbazione di origine atlantica (la numero 11 del mese) ha raggiunto il Nord, la Sardegna e parte del Centro: fino a sabato poterà un po’ di piogge, con nevicate sulle Alpi intorno ai 900-1000 metri; in generale saranno precipitazioni deboli o al più moderate.

Sabato in giornata un vortice depressionario in arrivo dal Nord Africa si avvicinerà alle nostre Isole maggiori portando già i primi effetti in termini di precipitazioni e rinforzo dei venti.

Domenica il peggioramento coinvolgerà oltre la Sicilia e la Sardegna anche le regioni meridionali con piogge localmente intense e temporalesche; sulle regioni del Nord invece tornerà un tempo prevalentemente soleggiato. Sarà una giornata ventosa in Liguria per venti di Tramontana, sulle regioni tirreniche e in Sardegna per venti da est, al Sud per venti di Scirocco. Secondo l’attuale tendenza, ancora incerta e da confermare nei prossimi aggiornamenti, l’area di bassa pressione dovrebbe insistere al Sud anche lunedì per poi allontanarsi. Dovrebbe seguire un rinforzo dell’alta pressione. In tutta questa fase non sono previste irruzioni fredde e le temperature saranno in generale superiori alle medie stagionali.

Le previsioni meteo per venerdì 31 gennaio

Venerdì molte nubi al Nord, con piogge sparse soprattutto al Nord-Ovest e sull’Emilia occidentale, in estensione a fine giornata anche sulle altre regioni; neve sulle zone alpine oltre 900-1200 metri. Molte nubi e piogge sparse anche in Toscana, mentre nel resto del Paese si alterneranno sole e nuvole, con pochi piovaschi più che altro concentrati sul nord della Sardegna.

Temperature massime in calo al Nord, stazionarie o in lieve crescita al Centro-Sud. Venti in gran parte deboli o molto deboli, salvo moderati rinforzi di Scirocco tra Canale di Sicilia, Tirreno centro-occidentale e Mar ligure orientale. Un po’ mossi i mari di ponente (eccetto il Tirreno sud-orientale), poco mossi o calmi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per sabato 1 febbraio

Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord con piogge sparse al Nord-Ovest e, più che altro al mattino, anche in Veneto ed Emilia.

Nubi sparse al Centro-Sud con un cielo tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso; nuvolosità più variabile e frastagliata tra Lazio, Abruzzo, Molise e regioni meridionali; qualche isolata pioggia in mattinata in Tosca, peggiora gradualmente in Sicilia, Sardegna e Calabria meridionale.

Venti in rinforzo di Tramontana in Liguria, di Bora sull’alto Adriatico e di Scirocco tra Sardegna, Tirreno, Sicilia e Ionio meridionale. Mossi o molto mossi i mari di ponente e l’Adriatico meridionale.