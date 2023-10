Meteo: ancora caldo anomalo e niente pioggia, ma andiamo verso una svolta autunnale. Le previsioni dall'11 ottobre

L’alta pressione insisterà sull’Italia anche nei prossimi giorni: fino a venerdì, infatti, le condizioni meteo resteranno stabili, con assenza di piogge, qualche nebbia nelle primissime ore del giorno e, soprattutto, ancora caldo anomalo, con temperature massime ben al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al Centro-Nord. Le temperature rimarranno insolitamente alte anche in montagna, con lo zero termico che sulle Alpi si collocherà attorno ai 4.000 metri.

La situazione comincerà a cambiare tra il weekend e l'inizio della prossima settimana, con il passaggio di due diverse perturbazioni che riporteranno la pioggia in molte regioni e daranno il via a un sensibile calo delle temperature.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 ottobre

Domani cielo per lo più sereno o al più poco nuvoloso; qualche temporaneo annuvolamento solo su Liguria, Toscana e Calabria. Al mattino banchi di nebbia in rapido dissolvimento su pianure del Nord e valli della Toscana. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, comunque ancora ben al di sopra della norma. Venti deboli, mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 12 ottobre

Giovedì alternanza tra sole e nuvole in gran parte del Nord, comunque senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato. Nelle prime ore del giorno qualche nebbia sulle pianure del Nord. Temperature massime con poche variazioni e sempre in generale al di sopra dei valori medi stagionali. Venti di debole intensità.