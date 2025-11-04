FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: domani (5 novembre) insiste l'alta pressione. Nebbie al Centro-Nord

L'anticiclone garantisce anche domani (mercoledì 5 novembre) tempo prevalentemente stabile e asciutto. Freddo e nebbie al mattino al Centro-Nord.
Previsione4 Novembre 2025 - ore 12:41 - Redatto da Meteo.it
Nella parte centrale della settimana l’alta pressione occuperà stabilmente la nostra Penisola, garantendo così prevalenza di tempo stabile e asciutto, ma anche la formazione di un po’ di nebbie sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro.

Inoltre, complice la serenità del cielo, le temperature diurne saliranno su valori al di sopra della norma, mentre il più efficace raffreddamento notturno spingerà le minime su valori piuttosto bassi in gran parte del Centro-Nord, e in particolare nelle regioni settentrionali, dove si spingeranno anche sotto i 5 °C, localmente addirittura vicino agli 0 °C.

Al momento un nuovo peggioramento sembra probabile a partire da venerdì 7, per l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n. 2 di novembre) che inizialmente coinvolgerà più che altro la Sardegna, per poi portare maltempo nel fine settimana su gran parte del Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 novembre

Bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso praticamente su tutte le regioni. Al mattino, e poi di nuovo a fine giornata, qualche nebbia sulla Pianura Padana. Venti moderati da nord tra il Canale d’Otranto e lo Ionio, con mare mosso; venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.

Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione, con valori anche prossimi ai 5°C nelle regioni centrali e vicini allo zero in alcune zone del Nord, comunque senza rischio di gelate; temperature massime in generale leggermente al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per giovedì 6 novembre

Un po’ di nuvolosità, ma innocua, sulle Alpi Occidentali; soleggiato e stabile in tutto il resto d’Italia. Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord. Venti per lo più di debole intensità; mari in generale calmi o poco mossi.

Temperature senza grandi variazioni: un po’ di freddo a inizio giornata, specie al Nord; valori pomeridiani quasi dappertutto leggermente oltre la norma.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: oggi (4 novembre) sole e tempo stabile. Nebbie al Nord
    Previsione4 Novembre 2025

    Meteo: oggi (4 novembre) sole e tempo stabile. Nebbie al Nord

    L'alta pressione domina la scena meteo sull'Italia dove si avrà almeno fino a giovedì 6 una prevalenza di sole e tempo stabile e asciutto.
  • Meteo 4 novembre: stop alla pioggia, torna l'anticiclone. Quanto durerà il bel tempo?
    Previsione4 Novembre 2025

    Meteo 4 novembre: stop alla pioggia, torna l'anticiclone. Quanto durerà il bel tempo?

    L'anticiclone torna a consolidarsi sull'Italia: porterà tanto sole e un clima mite per la stagione, ma potrebbe durare poco. le previsioni
  • Meteo, arriva l'anticiclone: maltempo in pausa da martedì 4 novembre
    Previsione3 Novembre 2025

    Meteo, arriva l'anticiclone: maltempo in pausa da martedì 4 novembre

    Archiviata la prima perturbazione di novembre, da domani si conferma una fase meteo decisamente più tranquilla. Ma potrebbe durare poco!
  • Inizio di settimana instabile, ecco le zone a rischio pioggia. Le previsioni da lunedì 3 novembre
    Previsione3 Novembre 2025

    Inizio di settimana instabile, ecco le zone a rischio pioggia. Le previsioni da lunedì 3 novembre

    Torna il sole al Nord, ma la prima perturbazione di novembre porterà ancora piogge e temporali al Centro-Sud. Ecco le zone più a rischio
Ultime newsVedi tutte
Meteo: da venerdì 7 novembre ritorna il maltempo. Ecco dove colpirà
Tendenza4 Novembre 2025
Meteo: da venerdì 7 novembre ritorna il maltempo. Ecco dove colpirà
La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana conferma un cedimento dell'anticiclone e un ritorno a condizioni di maltempo su diverse regioni
Meteo: anticiclone protagonista fino a giovedì 6, poi torna la pioggia
Tendenza3 Novembre 2025
Meteo: anticiclone protagonista fino a giovedì 6, poi torna la pioggia
L'anticiclone non avrà vita lunga: da giovedì si confermano i primi segnali di cambiamento a causa di un vortice ciclonico in avvicinamento.
Torna l'anticiclone, tra sole e nebbie: la tendenza meteo da mercoledì 5 novembre
Tendenza2 Novembre 2025
Torna l'anticiclone, tra sole e nebbie: la tendenza meteo da mercoledì 5 novembre
Nei prossimi giorni l'alta pressione torna a estendersi sull'Italia: confermata una fase di tempo stabile ma attenzione alla nebbia in pianura
