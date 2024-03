Anticiclone in rinforzo, domani ultime piogge: ecco dove. Le previsioni meteo dal 13 marzo

Ultime note di instabilità meteo sull’Italia peninsulare e sulla Sicilia, dove si avvertono gli strascichi dell’intensa perturbazione atlantica responsabile della recente ondata di maltempo, trasferitasi ormai sui Balcani.

Già a partire dalla serata odierna assisteremo a un esaurimento delle precipitazioni, mentre domani gli eventuali fenomeni residui saranno circoscritti alle ore pomeridiane e solo ad alcuni settori del Sud. Si profila, dunque, un miglioramento generale del tempo, più evidente a partire da giovedì, grazie ad un rialzo della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale e l’avvio di una fase di maggiore stabilità che dovrebbe accompagnarci almeno fino al weekend, ma probabilmente anche oltre.

Un’evoluzione, tuttavia, che mostra oggi un po’ di incertezza tra venerdì pomeriggio e sabato, quando non è da escludersi il passaggio di una veloce e debole perturbazione atlantica associata ad una breve fase instabile e ad alcune precipitazioni, prima al Nord-Est e poi al Centro-Sud. Le temperature, nel frattempo, tenderanno a riportarsi velocemente al di sopra della norma, con un clima tipico di metà/fine aprile.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 marzo

Domani al Centro-Nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità passeggera in transito tra la notte e il mattino, in trasferimento verso le regioni del Sud. Spiccata variabilità sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, con alternanza di sole e annuvolamenti. Nel pomeriggio brevi e isolati rovesci in sviluppo nelle zone interne del basso Lazio, su Campania e Calabria, in esaurimento nel corso della serata.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento e superiori alla norma, con valori diffusamente fin verso i 16-18 gradi. Venti in decisa attenuazione, ma a tratti ancora moderati di Maestrale al Sud e sulle Isole maggiori.

Le previsioni meteo per giovedì 14 marzo

Giovedì tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo la presenza di nubi basse sulla Liguria. Nel pomeriggio si potrà osservare qualche modesto annuvolamento attorno alle zone montuose della Penisola e delle Isole e qualche velatura al Nord. All’alba foschie dense o banchi di nebbia sulla bassa valle padana, lungo le coste tra Veneto ed Emilia e nelle valli interne della Toscana.

Temperature per lo più in lieve aumento, generalmente comprese tra 14 e 19°C. Venti deboli, salvo rinforzi di Maestrale tra il basso Adriatico, il Canale d’Otranto e l’alto Ionio dove i mari resteranno mossi. Calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.