25 aprile con freddo e maltempo in attenuazione, ma arriva ancora qualche pioggia. Ecco dove

Le previsioni confermano il ritorno a uno scenario meteo più primaverile tra domani, festa della Liberazione, e il resto del ponte del 25 aprile. Il cambio di circolazione farà infatti sentire i suoi effetti da domani, con un'attenuazione del freddo anomalo che ha caratterizzato quest'ultimo periodo, anche se le temperature resteranno al di sotto della media fino a venerdì 26. Nel weekend, poi, la svolta meteo sarà ben più decisa, con prevalenza di sole quasi ovunque e un rialzo termico che riporterà le temperature nella norma sabato, anche al di sopra domenica.

Domani, intanto, il tempo sarà in generale miglioramento, anche se alcune zone faranno i conti con una residua instabilità meteo che porterà ancora qualche pioggia.

Fra venerdì e sabato, poi, il tempo sarà caratterizzato da un po’ di variabilità con nubi alternate a schiarite e, di tanto in tanto, possibili brevi piogge o rovesci per lo più al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per domani, giovedì 25 aprile

Domani situazione in parziale miglioramento, con ancora della nuvolosità irregolare alternata a schiarite a tratti ampie. Al mattino possibili isolate piogge sul Friuli Venezia Giulia e il settore del basso Tirreno. Nelle ore centrali del giorno aumento dell’instabilità con possibili piogge isolate o brevi rovesci nelle zone interne del Centro-Sud e sulle Prealpi, con locali sconfinamenti verso le coste del medio-basso Adriatico e quelle tirreniche del Sud. Quota neve in rialzo oltre i 1.500 metri sull’Appennino. Fenomeni ovunque in attenuazione in serata.

Temperature massime in lieve rialzo al Nord-Est, al Centro e sulle Isole, sebbene con valori ancora sotto la media. Ancora un po’ ventoso su Isole e Tirreno.

Le previsioni meteo per venerdì 26 aprile

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso al Sud e sulle Isole, con solo delle brevi piogge nel pomeriggio sul nord della Puglia. Nuvoloso nel resto d’Italia, con possibili piogge al mattino al Nord-Ovest, nel pomeriggio anche su Emilia, Venezie e zone interne del Centro, in attenuazione alla sera. Temperature quasi ovunque in ulteriore leggero rialzo, ma ancora inferiori alla norma eccetto sulle Isole e in Calabria. Venti in leggero rinforzo dai quadranti meridionali.