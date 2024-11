Meteo, deboli perturbazioni verso l'Italia: martedì 26 qualche pioggia al Nord

L’alta pressione sull’Italia si sta indebolendo: la fase di calma meteo osservata negli ultimi giorni lascia adesso il posto ad un flusso di correnti umide e temperate sud-occidentali, in seno alle quali si muovono velocemente due deboli perturbazioni atlantiche.

La prima di queste, la numero 7 di novembre, è quella giunta nella notte sulle regioni di Nord-Ovest e che, nel corso della giornata odierna, completerà il suo passaggio sulle regioni settentrionali. La seconda, la numero 8, è quella ora sulla Spagna e destinata ad attraversare prima il Nord e poi le regioni peninsulari tra mercoledì e le prime ore giovedì. Gli effetti associati ad entrambi i sistemi nuvolosi saranno di scarsa entità.

Durante questa fase, l’aria più mite al seguito favorirà un ulteriore aumento delle temperature, destinate a mantenersi al di sopra la media, particolarmente al Centro-Sud.

L’evoluzione per l’ultima parte della settimana rimane invece tutt’ora incerta e legata alla traiettoria, ancora poco definita, di un’altra perturbazione (la n.9), collegata ad un vortice ricolmo di aria fredda e in moto retrogrado dall’Europa orientale verso il mare Adriatico nel corso del fine settimana.

Le previsioni meteo per martedì 26

Su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole prevalenza di tempo soleggiato. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nelle restanti regioni: precipitazioni deboli, sparse e intermittenti inizialmente più probabili nelle regioni di Nord-Ovest, in successivo trasferimento verso quelle di Nord-Est. Qualche pioggia isolata anche sulla Toscana, specie nel nordovest della regione. Deboli nevicate sulle zone alpine oltre 1700-2000 metri.

Temperature in diffuso e sensibile aumento: massime pomeridiane intorno a 20 gradi su gran parte del Centro-Sud, con punte anche oltre. Sulla Sardegna si potrebbero sfiorare i 25 °C. Venti da deboli a moderati meridionali su tutti i mari.

Le previsioni meteo per mercoledì 27

Su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia tempo in prevalenza soleggiato. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con alcune deboli e isolate piogge su Romagna, Umbria, Toscana e Lazio. In serata deboli precipitazioni anche sulla Campania, un po’ più consistenti al mattino tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia, ma in rapido esaurimento. Tra tardo pomeriggio e sera tendenza a rasserenamenti su regioni di Nord-Ovest, Emilia occidentale e Trentino Alto Adige.

Temperature massime in calo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Venti per lo più deboli.