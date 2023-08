Meteo: dall'8-9 agosto l'estate alza di nuovo la voce. Caldo in aumento

Sta per chiudersi definitivamente la parentesi turbolenta degli ultimi giorni sull’Italia, caratterizzata soprattutto da molto vento e da un clima insolitamente gradevole, con temperature addirittura inferiori alla media stagionale. Oggi (martedì 8 agosto), ma soprattutto da domani (mercoledì 9), con la rimonta da ovest dell’alta pressione, si esaurisce la corrente temperata nord-occidentale e si ripristinano le tipiche condizioni da piena estate: sole, scarsa ventilazione e temperature oltre la norma.

Nella seconda parte della settimana, infatti, la componente in quota sub-tropicale dell’anticiclone, in risalita dall’Africa nord-occidentale verso il cuore del mar Mediterraneo e la regione alpina, causerà una progressiva intensificazione del caldo e dell’afa sull’Europa meridionale e sull’Italia, ma senza sconfinare verso livelli esagerati. Secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, tuttavia, non è da escludersi l’innesco di una terza ondata di calore proprio nella settimana di Ferragosto, con il termometro che potrebbe diffusamente raggiungere e superare la soglia dei 35°C.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 8 agosto

Tempo stabile su tutte le regioni, senza precipitazioni da segnalare. Cielo ovunque sereno o poco nuvoloso, salvo il passaggio di un po’ di nuvole innocue al Nord e lo sviluppo di modesti cumuli pomeridiani attorno ai rilievi.

Temperature massime in ulteriore lieve calo all’estremo Sud e in Sicilia; in lieve rialzo altrove, con valori ancora di qualche grado inferiori alle medie. Non si andrà oltre i 30-32 gradi di Sicilia e Sardegna. Venti in decisa attenuazione, soffieranno ancora moderati o tesi di Tramontana su basso Adriatico, Puglia e mar Ionio. Mari: mossi i bacini meridionali e il mare di Sardegna, fino a molto mosso lo Ionio al largo.

Le previsioni meteo per mercoledì 9 agosto

Tempo in prevalenza soleggiato, ma con un cielo spesso velato per il passaggio di nuvolosità alta e sottile. Addensamenti localmente più consistenti, nel pomeriggio, verso la fascia alpina e all’estremo Nordest, con possibili brevi e isolati rovesci tra le Dolomiti, il Cadore e la Carnia.

Temperature in lieve rialzo al Nord e sulla Penisola, diffusamente fino alla soglia dei 30 gradi, con punte di 31-32 gradi su Sardegna e Sicilia. Venti deboli, salvo gli ultimi rinforzi di Tramontana nel Canale d’Otranto e sul mar Ionio.