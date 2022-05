Meteo: da mercoledì 1 giugno caldo intenso e afoso. 2 giugno con oltre 35°C

Nei prossimi giorni l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano stringerà la sua morsa sull’Italia, portando sul nostro Paese condizioni meteo tipicamente estive. Tra mercoledì 1 e sabato 4 giugno ci sarà quindi tanto sole, poche nuvole e appena qualche breve temporale pomeridiano sulle Alpi.

La presenza dell’alta pressione favorirà anche un generale aumento di temperature e tassi di umidità, e le giornate saranno insolitamente calde, come se fossimo già in piena estate: le temperature infatti faranno registrare ovunque valori al di sopra della norma, e al Centro-Sud e Isole sono attesi anche picchi oltre 35 gradi, mentre al Nord ci sarà da soffrire soprattutto a causa dell’afa. Domenica 5 giugno è previsto un primo parziale indebolimento dell’alta pressione, per cui al Nord si formerà qualche temporale in più e le temperature andranno incontro a una leggera flessione.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 giugno

Alternanza tra sole e nuvole al Nord, con qualche rovescio sulle Alpi. Cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in ulteriore aumento e insolitamente alte per gli inizi di giugno: valori per lo più compresi fra 25 e 29 gradi al Nord, fra 27 e 31 gradi nel resto d’Italia, ma con possibili picchi di 32-33 gradi.

Le previsioni meteo per giovedì 2 giugno

Bel tempo in gran parte d’Italia, fatta eccezione per un po’ di instabilità sulle zone alpine, dove si formeranno isolati temporali pomeridiani. Caldo piuttosto intenso, con temperature e afa ovunque in aumento: massime in generale comprese fra 28 e 34 gradi, ma con possibili picchi di 35-36 gradi.