Meteo, dal weekend fronte freddo con venti forti e neve

La veloce perturbazione n.8 interesserà le regioni meridionali e parte del Centro, per poi allontanarsi già alla fine della giornata odierna. Un’altra perturbazione di origine nord-atlantica (la n.9) lambirà il nostro Paese nel fine settimana portando una brevissima fase piovosa su parte del Nord nella giornata di sabato e lungo il settore interno e adriatico della penisola durante la Domenica delle Palme. Questo secondo sistema nuvoloso sarà accompagnato da venti intensi mediamente occidentali e seguito da una massa d’aria fredda che determinerà un ridimensionamento delle temperature inizialmente, sabato, al Nord-Ovest, poi domenica anche sul resto del Centro-Nord e in Sardegna. In alcune zone i valori potrebbero scendere temporaneamente anche al di sotto della norma.



Le regioni meridionali, invece, fino a domenica continueranno a sperimentare un clima decisamente mite con valori anche oltre i 20 gradi e locali picchi fino a 25 gradi nel settore ionico. Lunedì la perturbazione si allontanerà, ma l’aria fredda riuscirà a lambire, seppur temporaneamente, anche il Sud dove si avrà, di conseguenza, un moderato calo termico. Nel frattempo, all’inizio della nuova settimana, il rinforzo dei venti di Scirocco sulle isole maggiori preannuncerà l’avvicinamento di una nuova debole perturbazione che verrà probabilmente seguita da un altro più intenso sistema nuvoloso che investirà l’Italia a metà settimana, in un contesto caratterizzato da sensibili sbalzi termici.

Le previsioni meteo per venerdì 22 marzo

Ampie schiarite al Nord e in Toscana, con iniziale presenza di nebbie sulla bassa pianura Padana, in Romagna e valli toscane. Molte nuvole nel resto del Paese, con possibili piogge intermittenti anche a carattere di rovescio su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Nel corso della giornata graduale miglioramento al Centro, in Puglia e Sardegna, ancora piogge e locali rovesci su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature massime in leggero calo su medio Adriatico e regioni meridionali, stazionarie o in lieve crescita altrove. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per sabato 23 marzo

Al mattino tempo per lo più stabile, con ampie schiarite al Centro-Sud e sull’alto Adriatico e un po’ di nuvole nel resto del Nord; probabile presenza di nebbie nella pianura padana orientale e nelle valli del Centro. Fra tarda mattina e primo pomeriggio possibili precipitazioni su Riviera di Levante, Alpi centrali e alta pianura lombarda, in spostamento verso le Alpi orientali e le Venezie fra tardo pomeriggio e sera, mentre rasserena al Nord-Ovest. Non si escludono anche dei temporali. Quota neve inizialmente elevata, ma in abbassamento verso i 1000-1500 metri alla sera. Nubi in aumento in giornata sul versante tirrenico della penisola. Temperature in sensibile calo al Nord-Ovest, ancora molto miti altrove con rialzi sul medio Adriatico e al Sud. Venti in rinforzo da ovest o sud-ovest. Mar Ligure molto mosso o agitato.