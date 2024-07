Meteo, dal Weekend al via una nuova ondata di caldo: domenica 7 qualche temporale al Nord

Nel corso del weekend una perturbazione atlantica (perturbazione numero 3 del mese) lambirà l’Arco Alpino e riporterà un po’ di instabilità sulle regioni settentrionali, specie tra la fine di sabato 6 e la giornata di domenica 7. Al Centro-Sud e Isole insisterà invece l’alta pressione, che garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, accompagnato da caldo in aumento.

L’alta pressione consoliderà la sua presenza sull’Italia la prossima settimana, trascinando sul nostro Paese una massa d’aria molto calda di origine sahariana: inizierà così un’ondata di caldo intenso che coinvolgerà gran parte delle nostre regioni.

Ci attende quindi una settimana, la prossima, piena di sole, con piogge quasi del tutto assenti e con molto caldo: al Centro-Sud e Isole si registreranno temperature anche oltre i 35°C, fino a raggiungere la soglia dei 40°C nella parte centrale della settimana.

Nelle regioni settentrionali resteranno ancora una volta ai margini della massa d’aria bollente, e vedranno quindi temperature più contenute, ma i compenso i tassi di umidità risulteranno decisamente elevati, causando un notevole aumento dell’afa.

Le previsioni meteo per sabato 6

Giornata tra sole e nuvole al Nord-Ovest, con isolati rovesci e temporali sulle Alpi e possibili sconfinamenti sulle pianure del Piemonte nel coso della sera. Nel resto del Paese prevalenza di tempo soleggiato, fatta eccezione per qualche improvviso temporale sulle Alpi Orientali.

Temperature in leggero calo al Nord-Ovest, in aumento invece al Nord-Est, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole. Venti di Scirocco in rinforzo, anche intensi sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 7

Alternanza tra sole e nuvole al Nord, con rovesci e temporali isolati su Alpi, Piemonte, Liguria e Lombardia. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, con qualche nuvola in più, comunque innocua, solo su coste toscane e zone interne del Centro.

Temperature massime in aumento al Sud e Isole, in calo invece nelle regioni alpine.