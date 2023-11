Meteo, dal 7 novembre correnti atlantiche: tra pioggia e momenti di tregua

Nel corso della prossima settimana la circolazione atmosferica sopra l’Italia e il bacino del Mediterraneo resterà improntata alla persistenza di un flusso di correnti mediamente occidentali, in seno alle quali si muoveranno le perturbazioni atlantiche. Al momento, tuttavia, non si profilano episodi di forte maltempo come quelli osservati sino ad oggi.

Tendenza meteo: nuove perturbazioni con meomenti di pausa dal 7-8 novembre

Tra martedì e mercoledì 2 perturbazioni attraverseranno contemporaneamente il nostro Paese: la numero 4, proveniente dalla Penisola iberica e dal basso Mediterraneo, risalirà verso il Centro e soprattutto il Sud Italia. La numero 5, diretta dal Golfo di Biscaglia verso l’Europa orientale, coinvolgerà essenzialmente le regioni settentrionali. Le precipitazioni attese non dovrebbero risultare particolarmente abbondanti, fatta eccezione per le regioni meridionali dove, tra martedì sera e mercoledì mattina potrebbero verificarsi fenomeni intensi, sotto forma di forti rovesci o temporali.

A seguire una tregua, tra la seconda parte di mercoledì e la giornata di giovedì, con tempo in prevalenza stabile e un po’ di sole, ma con la tendenza ad un nuovo peggioramento alla fine di giovedì a cominciare dalle regioni settentrionali per un’altra perturbazione atlantica (la n.6), che dovrebbe investire venerdì il Centro-Nord e la Sardegna, per poi attraversare il Sud nella giornata di sabato.

Per quanto riguarda le temperature, il clima sarà di stampo autunnale, con la prospettiva di un generale raffreddamento nella parte centrale della settimana, complice l’ingresso di masse d’aria più fredda nord atlantica.La tendenza meteo appena delineata ovviamente resta incerta nelle modalità e nelle tempistiche, per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.