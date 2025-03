Meteo, dal 4 marzo clima primaverile: quanto durerà?

Si confermano per buona parte della prossima settimana prevalenti condizioni di alta pressione con diffusa stabilità atmosferica e una massa d’aria mite per la stagione che favorirà temperature su valori sopra le medie e primaverili. Le anomalie positive più marcate saranno presenti inizialmente al Nord e in successiva estensione verso il versante adriatico.

Tendenza meteo: dal 4 marzo fase stabile con temperature primaverili e sopra la norma

Martedì prevarranno le schiarite su gran parte d’Italia. Qualche annuvolamento in più potrà interessare i rilievi e il sudest della Calabria e soprattutto le Isole maggiori dove nelle zone interne e montuose nel pomeriggio potrà svilupparsi anche qualche isolato e breve rovescio. Le temperature saranno in calo nelle minime al Centrosud e per lo più in lieve aumento nelle massime, eccetto all’estremo Sud; molte punte pomeridiane oltre i 15 gradi da nord a sud e qualche locale picco intorno ai 17. Venti fino a moderati da nord-nordest sullo Ionio e da est-sudest nei canali delle Isole.

Tra mercoledì e giovedì maggiore stabilità anche nelle Isole dove gli annuvolamenti sparsi ancora presenti saranno associati a piogge solo occasionali o del tutto assenti. Le tante schiarite saranno associate a ulteriori lievi aumenti delle temperature, anche nei valori notturni e con molte punte di 16-18 gradi nelle ore pomeridiane. Un po’ di vento potrà insistere su basso Adriatico, Ionio e soprattutto nelle Isole con lo Scirocco in intensificazione in particolare giovedì sulla Sardegna.

Venerdì l’alta pressione si indebolirà all’altezza delle Isole maggiori dove correnti umide sciroccali favoriranno una intensificazione della nuvolosità e l’arrivo di alcune piogge, più diffuse sulla Sicilia. Un po’ di nuvole innocue tenderanno ad estendersi anche verso le regioni peninsulari. Sabato il tempo potrebbe tornare ad essere diffusamente asciutto, senza piogge, anche nelle Isole in attesa però di un cambiamento della circolazione a iniziare da domenica quando le attuali proiezioni suggeriscono l’arrivo dal Mediterraneo occidentale di una intensa perturbazione con precipitazioni diffuse ed anche intense in arrivo entro sera al Nordovest e in Sardegna. Per una conferma e maggiori dettagli si rimanda comunque agli aggiornamenti dei prossimi giorni.