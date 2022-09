Meteo: da lunedì 3 ottobre alta pressione, sole e temperature oltre le medie

Lunedì 3 ottobre sarà una giornata abbastanza soleggiata sull'Italia con assenza di piogge. Non mancheranno degli annuvolamenti, a carattere variabile e irregolare, su Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, Toscana, Umbria, Sardegna e zone interne appenniniche del Centro-Sud. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. Nelle prime ore del mattino possibili banchi di nebbia sulla Val Padana meridionale e nelle aree interne del Lazio.

Temperature mattutine stazionarie o in leggero rialzo; massime pomeridiane senza variazioni di rilievo con valori nella norma o leggermente al di sopra. In generale le massime saranno comprese tra 23 e 26 gradi ma con qualche punta anche di 27-28 in Calabria, Sicilia e Sardegna. Venti di Maestrale al Centro-Sud fino a localmente moderati su medio-basso Adriatico, Ionio orientale, Tirreno centro meridionale, mare e canale di Sardegna e Canale di Sicilia. Mari perlopiù mossi al Centro-Sud ma con moto ondoso in graduale attenuazione; poco mossi l'Adriatico settentrionale, l'alto Tirreno e il mar Ligure nella seconda parte della giornata.

Nei giorni a seguire ancora alta pressione e tempo stabile con temperature superiori alle medie: la tendenza meteo

Nei giorni successivi si profila un generale rialzo della pressione atmosferica che garantirà altre giornate stabili e prevalentemente soleggiate. Le temperature diurne diventeranno miti e in generale superiori alle medie stagionali. Da Nord a Sud oscilleremo perlopiù intorno ai 25 gradi con qualche punta anche superiore.