Meteo, dal 28 ottobre tregua dal maltempo tra nebbie e caldo anomalo

Ha termine fin dalle prime ore di lunedì la fase di forte maltempo che ha dato luogo a condizioni critiche e danni in Piemonte e Liguria per i notevoli accumuli di pioggia, caduta con anche rovesci caratterizzati da un’eccezionale intensità. Da oggi infatti si apre una fase di tempo dominato dall’alta pressione e conseguente calma meteorologica, che potrebbe accompagnarci in questo finale di ottobre, forse anche durante il ponte di Ognissanti. Il tipo di circolazione atmosferica attesa favorirà da un lato un periodo di pausa dalle precipitazioni eccezionalmente abbondanti delle ultime settimane, dall’altro la comparsa delle prime nebbie della stagione su pianure, coste e valli del Centro-Nord. Sotto il profilo termico, proseguirà la marcata anomalia positiva, con temperature fino a 4-5 gradi oltre le medie stagionali, particolarmente al Centro-Sud dove si potranno raggiungere e localmente superare i 25 gradi.

Previsioni meteo per lunedì 28 ottobre



In tutte le regioni si osserverà un’alternanza di annuvolamenti e schiarite, a tratti anche ampie, in un contesto di tempo solo in parte soleggiato. Le aree maggiormente soleggiate saranno quelle alpine e le regioni del Centro-Sud dal Lazio e Abruzzo in giù. In generale non si prevedono precipitazioni, salvo in forma residua a inizio giornata nell’est e nel sud della Sardegna. Al mattino possibile presenza di foschie o locali nebbie sulla valle padana (specie lungo il corso del Po) e lungo le coste di Veneto ed Emilia Romagna, in dissolvimento col passar delle ore. Temperature: massime in rialzo al Nord-Ovest, stazionarie altrove. Punte di 25-26 gradi al Centro-Sud. Venti: Scirocco in attenuazione, ma ancora moderato o teso su mare di Sardegna e Canali delle Isole, dove i mari resteranno fino a molto mossi.

Previsioni meteo per martedì 29 ottobre

Su tutto il Paese tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Da segnalare il passaggio di alcune velature e modesti annuvolamenti nelle zone di pianura in Emilia Romagna, nelle regioni del medio-basso Adriatico, nei settori ionici e sulla Sardegna orientale. Tra la tarda notte e l’alba formazione di nebbie sulla valle padana e lungo le coste del Veneto, in successivo dissolvimento. Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Caldo anomalo, con punte localmente anche oltre 25 gradi, al Centro-Sud e sulle Isole. Venti: tesi di Scirocco intorno alla Sardegna.