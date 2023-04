Meteo, dal 26 aprile alta pressione e rialzo termico

Nelle prime ore di mercoledì 26 aprile si esaurisce l’instabilità generata dalla perturbazione numero 7 del mese in transito lungo l’Adriatico. Nei prossimi giorni l’affermarsi dell’alta pressione determinerà condizioni di tempo stabile che ci accompagnerà probabilmente fino a sabato, senza precipitazioni di rilievo, anche se non mancheranno un po’ di nuvole innocue soprattutto al Nord e sulle isole maggiori. Le temperature subiranno un generale rialzo, con valori in molte regioni superiori alla norma, specie in Sardegna, ma non ci raggiungerà la massa d’aria rovente associata all’anticiclone sub-tropicale, responsabile del caldo estremo che sta per investire la Penisola Iberica.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 26 aprile

Mercoledì ancora della nuvolosità al mattino in Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, con le ultime piogge possibili in Salento, in deciso miglioramento nel pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto dell’Italia, con qualche annuvolamento in più da metà giornata sui rilievi del Nord e in Sardegna.



Temperature massime in rialzo al Nord; in lieve calo al Sud e in Sicilia, anche per effetto di moderati venti di Maestrale, che si faranno sentire soprattutto in Puglia. Mossi o molto mossi il medio Adriatico, i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia.

Le previsioni meteo per giovedì 27 aprile

Giovedì tempo stabile e in prevalenza soleggiato da nord a sud, ma con della nuvolosità irregolare in Sardegna, sulla Sicilia occidentale e sulle zone alpine e appenniniche. In serata probabile aumento delle nubi anche in Liguria e sul versante tirrenico del Centro. Temperature in generale aumento, con valori massimi compresi tra 18 e 23 gradi, fino a punte di 25 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti deboli.