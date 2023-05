Meteo, dal 24 maggio nuova perturbazione: le zone interessate

Nella seconda parte della settimana, dal 24 maggio, il tempo diverrà più instabile sull’Italia. Mercoledì un nuovo impulso instabile raggiungerà il Nord portando i suoi effetti anche nella giornata di giovedì. La perturbazione (la n.7 del mese) porterà un marcato peggioramento a partire dalle zone montuose, in estensione nella notte di giovedì anche alla valle padana.

Tendenza meteo, dal 24 maggio ancora instabilità

Giovedì altra giornata caratterizzata dall’instabilità atmosferica in diversi settori del Centro-nord e sulla Sardegna. A rischio temporali saranno soprattutto le zone interne del Centro e della Sardegna le aree alpine e il settore centro-occidentale Val Padana.

Venerdì tempo nel complesso più soleggiato ma ancora con fenomeni di instabilità su alcuni settori del Nord e nelle zone interne del Centro-sud.

Le temperature sostanzialmente non subiranno grosse variazioni con valori in leggero aumento al Sud e sulla Sicilia e non troppo lontani dalla norma. Soltando giovedì avremo un ridimensionamento temporaneo delle temperature.