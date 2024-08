Meteo, dal 23 agosto l'Estate si riprende la scena: sole, caldo e afa in aumento

L’estate torna a pieno regime, complice il consolidamento dell’alta pressione sopra il Mediterraneo centrale e destinata ad espandersi velocemente anche verso l’Europa centro-orientale.

Si tratta di struttura anticiclonica di chiara estrazione sub-tropicale, associata dunque ad una massa d’aria sensibilmente più calda del normale, che dà ufficialmente il via ad una nuova ondata di calore: certamente non paragonabile alla precedente, ma comunque sufficiente a generare un’anomalia termica positiva anche di 6-7 gradi e di spingere il termometro poco oltre la soglia dei 35 gradi al Centro-Sud, insieme ad un progressivo incremento della sensazione di afa.

Il quadro appena descritto potrebbe accompagnarci fino alla fine del mese: tuttavia, gli ultimi aggiornamenti confermano, tra domenica e lunedì, il transito della coda di una perturbazione atlantica (la n.5) sopra la regione alpina. Il suo passaggio contribuirà a indebolire leggermente l’alta pressione favorendo, nei giorni successivi, un locale incremento dell’instabilità atmosferica: principalmente attorno ai rilievi, ma senza escludere occasionalmente, il coinvolgimento di circoscritte aree di pianura o costiere.

In questo tipo di circolazione, a partire da metà della prossima settimana l’ondata di calore potrebbe ridursi lievemente, con il termometro destinato a portarsi poco sotto la soglia dei 35 gradi.

Le previsioni meteo per venerdì 23

Tempo per lo più stabile e soleggiato su tutte le regioni. Da segnalare, in mattinata, la presenza di nubi su Piemonte, alta Lombardia e Alto Adige. Nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi irregolari in sviluppo attorno alle aree montuose, associati a isolati e brevi rovesci o temporali su quelli della Sicilia, dell’Appennino centrale e di quello campano-lucano; altrove rischio molto basso di eventuali precipitazioni. Per il resto, al massimo solo qualche velatura passeggera.

Temperature in generale aumento; massime ovunque comprese tra 30 e 36 gradi. Venti deboli, con temporanei rinforzi di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 24

Sull’insieme del Paese tempo in prevalenza stabile e soleggiato. In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso nel settore di Nord-Ovest e in Alto Adige, con isolati brevi rovesci non esclusi nel nord del Piemonte. Nel pomeriggio modesto aumento della nuvolosità cumuliforme anche nel resto delle aree montuose: sporadici e brevi rovesci su Alpi occidentali, Appennino meridionale e zone interne della Sicilia.

Temperature massime stazionarie o in lieve ulteriore aumento, con punte di 35 gradi al Nord, di 36-37 al Centro-Sud. Clima più afoso. Venti a regime di brezza, con qualche rinforzo da est nel Canale di Sardegna, da nord-ovest nel Canale d’Otranto. Mari calmi o poco mossi.