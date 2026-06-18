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Meteo, dal 21 giugno (Solstizio) fase più intensa dell'ondata di caldo: la tendenza

Da domenica 21 giugno e per tutta la prossima settimana prosegue l'intensa ondata di caldo portata dall'Anticiclone nord-africano. Afa in aumento e notti tropicali. La tendenza meteo
Tendenza18 Giugno 2026 - ore 11:40 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza18 Giugno 2026 - ore 11:40 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’ondata di calore annunciata da molti giorni è destinata a protrarsi per buona parte della prossima settimana. Sul nostro Paese non transiteranno perturbazioni, ma localmente, principalmente nei settori montuosi e nelle aree più interne, si potranno osservare delle manifestazioni temporalesche.

Tendenza meteo: intensa ondata di caldo sull'Italia per diversi giorni

Domenica 21 giugno (Solstizio d’estate) tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale di calore isolato sulle aree alpine, lungo l’Appennino centro settentrionale e attorno ai rilievi della Toscana.
Venti di debole intensità; brezze lungo le coste e nelle valli. Temperature: rispetto a sabato saranno possibili ancora lievi rialzi, in particolare sul Nordovest.

Lunedì 22 giugno cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Temporali pomeridiani sulle aree alpine (più probabili su Trentino Alto Adige, Alpi Piemontesi). Possibili temporali isolati in Liguria, nelle zone più interne delle isole e sull’Appennino meridionale. Temporali pomeridiani sparsi su Umbria, rilievi abruzzesi, zone interne del Lazio e della bassa Toscana.
Venti deboli. Temperature in leggero calo nei valori massimi sulle regioni centrali.

Le ultime corse dei modelli indicano che non sono in vista cambiamenti significativi nelle giornate successive. Tra martedì e mercoledì non si esclude una lieve e temporanea attenuazione dell’ondata di caldo. In seguito le temperature potrebbero tornare a crescere, soprattutto al Nord.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 18 Giugno ore 17:11

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