Meteo, dal 20 novembre affondo artico e venti di burrasca sull'Italia

La struttura di alta pressione che ha determinato condizioni di stabilità si sta indebolendo a partire dal suo bordo settentrionale, a causa dell’avvicinamento di una prima debole perturbazione (la n.4 del mese) che, a inizio settimana, transiterà sull’Italia portando pochissime precipitazioni al Centro-Sud. Alla fine di martedì una più intensa perturbazione (la n.5) raggiungerà le Alpi per poi attraversare la penisola nella giornata di mercoledì. Questo sistema nuvoloso verrà accompagnato da una ventilazione burrascosa e da una prima irruzione di aria di origine artica che, giovedì, darà origine a un deciso calo termico dopo un inizio settimana caratterizzato da temperature sopra la media, specie al Centro-Sud. A breve distanza, fra giovedì e venerdì, un’altra più incisiva perturbazione (la n.6) raggiungerà le nostre regioni causando precipitazioni più diffuse e intense, con nevicate a tratti abbondanti sulle Alpi fino ai fondivalle più interni. Anche questo nuovo impulso sarà associato a venti molto forti e aria artica che produrrà un ulteriore crollo termico fra venerdì e sabato. Questa fase verrà seguita da un generale miglioramento del tempo grazie al probabile ritorno, nel fine settimana, dell’alta pressione che favorirà anche una risalita delle temperature massime nella giornata di domenica.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 18 novembre



Nuvolosità sparsa a tratti compatta al Centro-Sud, a parte in Sicilia e bassa Calabria dove persisteranno ampie schiarite. Qualche isolata pioggia possibile nel corso della giornata sul versante tirrenico su Lazio, Campania, Marche e, in serata, anche sulla Puglia. Al Nord iniziale presenza di nebbie o strati bassi in pianura, in parziale sollevamento e diradamento; altrove transito di nubi medio-alte, più compatte a ridosso delle Alpi. Temperature per lo più in leggero rialzo; massime sopra la media al Centro-Sud con punte intorno ai 20 gradi e anche oltre su Calabria e Isole. Venti da ovest o nord-ovest sul Tirreno e intorno alle isole maggiori.

Previsioni meteo per martedì 19 novembre

Nuvolosità sparsa più o meno compatta in quasi tutte le regioni, a parte delle schiarite ampie che resisteranno sul medio Adriatico e all’estremo Sud. Alcune piogge intermittenti saranno possibili fra il Levante ligure e il versante tirrenico della penisola; piogge anche sottoforma di rovesci possibili sulla Sardegna occidentale e interna. Nel pomeriggio precipitazioni in arrivo anche su Val d’Aosta e alto Piemonte, nevose oltre 1300 metri e in successiva estensione dalla sera al resto dell’arco alpino. Temperature massime in leggero rialzo al Sud, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti in rinforzo da ovest o sud-ovest.