Meteo, dal 20-21 aprile fase più instabile e fresca: la tendenza

La distribuzione della pressione atmosferica sul continente europeo durante la prossima settimana risulterà abbastanza inusuale a causa della persistenza di una grande e intensa area di alta pressione estesa dall’Islanda fino all’Europa Centrale. In una situazione del genere le perturbazioni atlantiche si manterranno ancora ben lontane dal nostro Paese, mentre le temperature tenderanno a scendere per l’arrivo di aria fresca, prevalentemente da nordest e di origine continentale.

Non arriverà il freddo ma, dopo diversi giorni con temperature quasi estive, i valori si avvicineranno di nuovo alle medie stagionali.

Tendenza meteo: in arrivo una settimana più fresca e instabile

Martedì 21 al mattino alcune piogge sparse sulla Romagna e nelle Marche, brevi rovesci in Emilia, sul Piemonte occidentale e a ridosso delle Prealpi lombarde. Nel pomeriggio la probabilità di precipitazioni sarà più alta sulle fasce prealpine del Nordest, in Abruzzo e nei settori più interni del Centro; possibili temporali sul centro nord della Puglia.

Temperature: in calo sul Nordovest, in Emilia-Romagna e nelle Marche. Venti moderati da nordest sul medio e alto mare Adriatico.

Mercoledì 22 la ventilazione da nordest apporterà probabilmente una massa d’aria più asciutta e pertanto sulla maggior parte delle regioni si svilupperanno ampie schiarite. Locali piogge tra la notte ed il mattino a ridosso delle Alpi piemontesi, rovesci isolati in Puglia e sulla Basilicata, qualche temporale sul Lazio centro meridionale.

Temperature in diminuzione, più sensibile sull’area del medio e basso versante adriatico. Venti moderati settentrionali sulle regioni centro meridionali.