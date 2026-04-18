FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, dal 20-21 aprile fase più instabile e fresca: la tendenza

Meteo, dal 20-21 aprile fase più instabile e fresca: la tendenza

Dopo diversi giorni con temperature quasi estive, si profila una fase più instabile e fresca con un calo termico. La tendenza meteo dal 20 aprile
Tendenza18 Aprile 2026 - ore 11:29 - Redatto da Meteo.it
Tendenza18 Aprile 2026 - ore 11:29 - Redatto da Meteo.it

La distribuzione della pressione atmosferica sul continente europeo durante la prossima settimana risulterà abbastanza inusuale a causa della persistenza di una grande e intensa area di alta pressione estesa dall’Islanda fino all’Europa Centrale. In una situazione del genere le perturbazioni atlantiche si manterranno ancora ben lontane dal nostro Paese, mentre le temperature tenderanno a scendere per l’arrivo di aria fresca, prevalentemente da nordest e di origine continentale.
Non arriverà il freddo ma, dopo diversi giorni con temperature quasi estive, i valori si avvicineranno di nuovo alle medie stagionali.

Tendenza meteo: in arrivo una settimana più fresca e instabile

Martedì 21 al mattino alcune piogge sparse sulla Romagna e nelle Marche, brevi rovesci in Emilia, sul Piemonte occidentale e a ridosso delle Prealpi lombarde. Nel pomeriggio la probabilità di precipitazioni sarà più alta sulle fasce prealpine del Nordest, in Abruzzo e nei settori più interni del Centro; possibili temporali sul centro nord della Puglia.
Temperature: in calo sul Nordovest, in Emilia-Romagna e nelle Marche. Venti moderati da nordest sul medio e alto mare Adriatico.

Mercoledì 22 la ventilazione da nordest apporterà probabilmente una massa d’aria più asciutta e pertanto sulla maggior parte delle regioni si svilupperanno ampie schiarite. Locali piogge tra la notte ed il mattino a ridosso delle Alpi piemontesi, rovesci isolati in Puglia e sulla Basilicata, qualche temporale sul Lazio centro meridionale.
Temperature in diminuzione, più sensibile sull’area del medio e basso versante adriatico. Venti moderati settentrionali sulle regioni centro meridionali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: inizio di settimana segnato da temporali. Le zone coinvolte
    Tendenza17 Aprile 2026

    Meteo: inizio di settimana segnato da temporali. Le zone coinvolte

    La tendenza meteo per l'inizio della settimana vede ancora molta incertezza, con rischio di nuovi temporali. Da giovedì 23 temperature in calo.
  • Meteo: fino a sabato 18 sole e clima caldo! Domenica 19 possibile peggioramento: ecco dove
    Tendenza16 Aprile 2026

    Meteo: fino a sabato 18 sole e clima caldo! Domenica 19 possibile peggioramento: ecco dove

    La tendenza meteo per il weekend vede una situazione stabile e calda fino a sabato 18 mentre domenica 19 potrebbe peggiorare in alcune zone.
  • Meteo weekend: sabato 18 aprile con sole e caldo, domenica più instabile
    Tendenza15 Aprile 2026

    Meteo weekend: sabato 18 aprile con sole e caldo, domenica più instabile

    Alta pressione in rinforzo sabato 18, poi torna un po' di instabilità domenica sulle regioni settentrionali. Temperature fino a 25-26 gradi. La tendenza meteo
  • Meteo: ultima parte di settimana con ondata di caldo tipica di inizio giugno! La tendenza
    Tendenza14 Aprile 2026

    Meteo: ultima parte di settimana con ondata di caldo tipica di inizio giugno! La tendenza

    La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana vede un dominio anticiclonico con temperature oltre la norma, tipiche degli inizio di giugno.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: inizio di settimana segnato da temporali. Le zone coinvolte
Tendenza17 Aprile 2026
Meteo: inizio di settimana segnato da temporali. Le zone coinvolte
La tendenza meteo per l'inizio della settimana vede ancora molta incertezza, con rischio di nuovi temporali. Da giovedì 23 temperature in calo.
Meteo: fino a sabato 18 sole e clima caldo! Domenica 19 possibile peggioramento: ecco dove
Tendenza16 Aprile 2026
Meteo: fino a sabato 18 sole e clima caldo! Domenica 19 possibile peggioramento: ecco dove
La tendenza meteo per il weekend vede una situazione stabile e calda fino a sabato 18 mentre domenica 19 potrebbe peggiorare in alcune zone.
Meteo weekend: sabato 18 aprile con sole e caldo, domenica più instabile
Tendenza15 Aprile 2026
Meteo weekend: sabato 18 aprile con sole e caldo, domenica più instabile
Alta pressione in rinforzo sabato 18, poi torna un po' di instabilità domenica sulle regioni settentrionali. Temperature fino a 25-26 gradi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 18 Aprile ore 16:35

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154