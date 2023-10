Meteo, dal 18 ottobre Italia divisa tra piogge autunnali e caldo estivo

La settimana prosegue all’insegna di un flusso umido occidentale in un contesto meteo quindi di variabilità. Tra mercoledì e giovedì in queste correnti si inserirà il passaggio di una nuova perturbazione (la n. 4 del mese) le cui piogge, più probabili secondo le attuali proiezioni dalla fine di mercoledì, potranno interessare principalmente il Nordest, la Lombardia e il settore intorno al Ligure fino all’alta Toscana. Mentre in queste zone le temperature potranno registrare dei lievi e temporanei cali (ma solo nelle massime di mercoledì mentre le minime saranno in rialzo), altrove saranno in aumento per effetto di venti meridionali che soprattutto al Sud e nelle Isole riporteranno una massa d’aria decisamente calda e di stampo estivo con punte intorno ai 30 gradi. La ventilazione meridionale potrà risultare anche moderata o localmente forte con mari fino a mossi o localmente molto mossi.



Da venerdì 20 ottobre perturbazione al Nord e 35 gradi al Sud: la tendenza meteo

Nell’ultima parte della settimana poi, tra venerdì e il week-end, dovrebbe avanzare da ovest un’area depressionaria più incisiva e attiva in grado di portare condizioni di tempo tra il perturbato e l’instabile un po’ in tutto il Paese a iniziare dalle regioni di Nordovest. Distribuzione e andamento delle precipitazioni sono ancora affette da ampi margini di incertezza ma non si escludono fasi di piogge intense anche a carattere di rovescio o temporale. Anche i venti saranno in ulteriore intensificazione e per lo più meridionali con afflusso di aria mite. In particolare venerdì richiameranno aria molto calda verso il Meridione dove le temperature potranno avere una impennata verso valori da estate piena con locali punte non lontane dai 35 gradi. In seguito affluirà aria meno calda con calo delle temperature che rimarranno comunque nella norma o anche leggermente sopra le medie del periodo.

Per conferme e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.