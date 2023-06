Meteo, dal 18 giugno prima ondata di caldo dell'estate: i dettagli

Si consolida sull’Italia la presenza dell’alta pressione, destinata a resistere sul nostro Paese per gran parte della settimana. Sarà quindi una domenica in prevalenza soleggiata, con appena un po’ di instabilità residua solo sulle zone montuose del Nord, mentre le temperature saliranno in molte regioni e quasi dappertutto si farà sentire un po’ di caldo tipicamente estivo. Nei prossimi giorni, fatta eccezione per un po’ di instabilità pomeridiana confinata sulla fascia alpina, il tempo rimarrà in generale soleggiato e stabile, grazie all’Anticiclone Nord-Africano che porterà anche la prima ondata di caldo intenso di questa stagione estiva: le temperature sono previste infatti in ulteriore graduale aumento, con il caldo che diventerà intenso soprattutto al Centro-Sud e Isole nella parte centrale della settimana, quando sono attesi diversi picchi di 35-36 gradi e addirittura, almeno in Sardegna, qualche punta a sfiorare i 40 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 18 giugno

Domenica al mattino bel tempo in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi, con la formazione di isolati temporali che a tratti potrebbero sconfinare anche sulle vicine pianure del Piemonte; sempre bello e soleggiato altrove. Temperature massime in leggero aumento in gran parte del Sud e regioni centrali adriatiche.

Le previsioni meteo per lunedì 19 giugno

Lunedì un po’ di nuvole sulle Alpi, con improvvisi acquazzoni e temporali qua e là, soprattutto nel corso del pomeriggio. In prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove: qualche temporaneo annuvolamento, specie nel pomeriggio, solo su pianure del Nord e Appennino. Caldo afoso in aumento, soprattutto al Sud e Isole.