Meteo, dal 16 settembre tempo instabile e clima fresco

La tendenza per la prossima settimana vede sull’Italia l’assenza dell’alta pressione, che tenderà invece a consolidarsi tra le Isole Britanniche e la Scandinavia, lasciando così il bacino del Mediterraneo alle prese con la struttura ciclonica attualmente associata alla perturbazione n.4 e ancora in azione sul nostro Paese. La particolare configurazione atmosferica che si verrà a creare, infatti, sarà determinante per un suo moto “retrogrado”, dunque da est verso ovest, influenzando di nuovo e a più riprese il tempo di molte regioni italiane.

Ne conseguirà una prosecuzione dell’attuale fase instabile, ma il quadro previsionale resta ovviamente molto incerto negli effetti al dettaglio, dato il tipo di circolazione che si verrà a creare.

Tendenza meteo: dal 16 settembre tempo ancora instabile sull'Italia



Dopo il miglioramento atteso tra domenica e la prima parte di lunedì, ad oggi, si profila di nuovo un peggioramento del tempo tra la fine di lunedì e la giornata di martedì, con un aumento del rischio di piogge, rovesci e locali temporali su gran parte del Centro-Sud, al Nord-Est, e in forma più isolata, anche al Nord-Ovest. A metà settimana poco potrebbe cambiare, anzi con la prospettiva di un maggiore coinvolgimento delle regioni settentrionali nella giornata di giovedì.

Dal punto di vista termico, proseguirà la fase di stampo autunnale, con temperature al di sotto della media stagionale per quasi tutta la settimana: in alcuni casi l’anomalia insolitamente negativa sarà dell’ordine dei 4-5 gradi, con valori tipici della metà di ottobre.



Nel fine settimana si potrebbe andare incontro ad un’attenuazione dell’instabilità atmosferica e ad un progressivo miglioramento, ma si tratta di una tendenza affetta da una bassissima predicibilità. Attendiamo i prossimi aggiornamenti.