Meteo, dal 16 ottobre nuova fase di maltempo sull'Italia

La settimana prosegue con l’arrivo sull’Italia di una sequenza di perturbazioni che porteranno varie fasi di maltempo a iniziare dal Nord, ma con il rapido coinvolgimento della Sardegna e di parte del Centro, poi da venerdì anche del Sud e della Sicilia. In sintesi, la perturbazione numero 7 del mese è già a ridosso delle nostre regioni nord-occidentali; alle sue spalle a breve distanza seguirà la numero 8, anch’essa con effetti al Nord e sulle regioni centrali. Infine la perturbazione numero 9 del mese, secondo i dati attuali la più intensa ed estesa tra quelle in arrivo, darà luogo venerdì alla formazione di un vortice di bassa pressione nel Mediterraneo occidentale, che rafforzandosi si sposterà verso il Mar Tirreno, alimentando piogge e temporali diffusi in quasi tutto il Paese, con possibili criticità legate anche ai forti venti previsti al suo passaggio.

Previsioni meteo per mercoledì 16 ottobre



Tempo in rapido peggioramento al Nord-Ovest, con piogge già nel corso della notte e più diffuse al mattino; possibili temporali in Liguria. Nubi basse e cielo grigio con locali foschie su pianure e coste di Veneto, Emilia Romagna e Toscana; nuvolosità in aumento anche nel resto del Centro-Nord e Sardegna, con qualche pioggia nel nord dell’isola. Nel pomeriggio piogge per lo più deboli al Nord (tranne il Friuli), e in Toscana, Umbria e Marche. Rovesci e temporali più probabili in Liguria e alto Piemonte. In serata ancora piogge isolate sparse al Nord. Temperature massime in calo al Centro-Nord e Sardegna. Valori ancora ben oltre la norma al Sud e Sicilia. Venti moderati di Scirocco in Sardegna, su Tirreno e Ligure, con mari mossi.

Previsioni meteo per giovedì 17 ottobre

Inizio di giornata con cielo molto nuvoloso o coperto e qualche pioggia al Nord, in Toscana e Umbria; temporali tra Levante Ligure e alta Toscana; nubi sparse anche nel resto del Paese, con locali piovaschi nella Puglia settentrionale. Tra pomeriggio e sera le precipitazioni si fanno più diffuse al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e Veneto; piogge isolate al Centro-Sud e Sardegna. Temporali in Liguria, Toscana e alto Lazio. Temperature ancora miti al Centro-Sud. Insiste lo Scirocco sui masi di ponente e sulle Isole e si estende anche all’Adriatico.