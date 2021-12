Meteo, dal 12 dicembre tempo in miglioramento e fase più stabile

La tendenza meteo per domenica 12 dicembre vede un lento miglioramento della situazione sulle regioni del Centro-sud. Da segnalare piogge residue sul Sud della Calabria e sui settori settentrionali della Sicilia. Qualche pioggia al mattino anche su Abruzzo, Molise, Puglia con nevicate deboli in Appennino anche a quote collinari. Sul resto d’Italia il tempo sarà abbastanza soleggiato con qualche nube in più presente sulle Alpi centro-orientali.

Venti ancora piuttosto intensi sull’Adriatico centrale, sul Molise, al Sud e sulla Sicilia e mari ancora molto mossi o agitati. Temperature in calo sule settore adriatico e al Sud con valori anche sotto le medie stagionali. Valori in aumento su Alpi, Nordovest e Sardegna. Nelle prime ore del giorno probabili valori sottozero anche in pianura al Nord, ma anche in Toscana, Umbria e zone interne del Centro.

Meteo, rialzo termico e alta pressione da Santa Lucia

La prossima settimana vedrà un drastico cambiamento delle condizioni meteo con il ritorno dell’Anticiclone Nord-Africano: vivremo dunque una fase molto più stabile e tranquilla sull’Italia con temperature in aumento e valori sopra la norma in collina e in montagna. Da metà settimana potrebbero ripresentarsi nebbie anche fitte in Val Padana e nelle valli del Centro.