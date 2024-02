Meteo: da venerdì 9 febbraio e nel weekend piogge abbondanti e venti burrascosi. Ecco dove

Dopo una lunga fase di dominio dell’alta pressione, che ha visto scarse precipitazioni, temperature anche di oltre 10 gradi al di sopra della norma e un progressivo peggioramento della qualità dell’aria, la circolazione atmosferica sta cambiando radicalmente con le correnti perturbate atlantiche che torneranno ad interessare l’Europa e in particolare l’area del Mediterraneo. Nella giornata di venerdì 9 febbraio la parte più avanzata di una perturbazione (la prima di febbraio) riporterà piogge e nevicate in montagna sulle regioni settentrionali e in Toscana.

La parte più attiva del sistema perturbato investirà tutta l’Italia nel corso del fine settimana con le precipitazioni che si estenderanno a gran parte del Paese, anche nelle regioni centro-meridionali. Nei prossimi giorni precipitazioni anche abbondanti interesseranno la fascia prealpina e pedemontana del Nord, la Liguria, la Toscana nord-occidentale e domenica il basso Tirreno tra Campania e nord della Calabria. Sulle Alpi si attendono accumuli di neve importanti ma a quote piuttosto alte, mediamente al di sopra dei 1400-1600 metri. Questa perturbazione avrà infatti un carattere più autunnale che non invernale, perché accompagnata da forti venti meridionali con mari molto mossi o agitati.

Le temperature resteranno nonostante tutto al di sopra della norma con un calo verso valori più vicini alla media a partire da domenica 11 febbraio. All’inizio della settimana si assisterà miglioramento al Nord. Il tempo resta instabile e a tratti piovoso al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 9 febbraio

Ampie zone soleggiate in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con tendenza ad un aumento delle nuvole solo in serata. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese, con piogge sparse al Nord e in Toscana, meno probabili su pianura piemontese occidentale ed Emilia Romagna. Fenomeni a tratti intensi in Liguria e fra alta pianura padana e settore prealpino. Nevicate sulle Alpi oltre 1500-1800 metri. Alla sera piogge in arrivo anche in Sardegna.

Temperature minime in ulteriore crescita al Centro-Nord e Sardegna; massime in lieve calo su Alpi e Nord-Ovest, stazionarie o in leggero rialzo altrove; punte anche oltre i 20 gradi in Sicilia. Valori ovunque oltre la media. Ventoso per venti meridionali al Centro-Sud, Liguria e alto Adriatico. Mossi o molto mossi quasi tutti i bacini.

Le previsioni meteo per sabato 10 febbraio

Cielo coperto in quasi tutta Italia con timide e temporanee schiarite all’estremo Sud. Piogge diffuse al Nord, regioni tirreniche e Isole maggiori; dal pomeriggio le piogge raggiungeranno le regioni del medio Adriatico e in serata anche l’estremo Sud. Neve sulle Alpi sempre ad alta quota, oltre i 1400-1600 metri.

Venti forti meridionali con locali raffiche di burrasca fino a 70-90 km/h. Mari molto mossi o agitati con locali mareggiate lungo le coste. Temperature in calo su Sardegna e Sicilia, leggermente anche sulle regioni tirreniche.