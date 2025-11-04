FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: da venerdì 7 novembre ritorna il maltempo. Ecco dove colpirà

La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana conferma un cedimento dell'anticiclone e un ritorno a condizioni di maltempo su diverse regioni
Tendenza4 Novembre 2025 - ore 11:28 - Redatto da Meteo.it
Nel corso della giornata di venerdì 7 novembre si conferma l’arrivo in prossimità della Sardegna di un vortice di bassa pressione formatosi sul Mediterraneo occidentale e in grado di determinare un peggioramento con il ritorno di una marcata instabilità a partire dalle Isole maggiori e successivamente anche al Centro-Sud per tutto il fine settimana.

Nel weekend dell'8-9 novembre il maltempo risparmia le regioni del Nord: la tendenza meteo

Secondo i dati attuali, invece, le regioni del Nord dovrebbero rimanere ai margini del maltempo con solo dei passaggi nuvolosi senza piogge significative. Le precipitazioni attese nelle regioni citate, non si preannunciano continue ma potranno essere in forma di rovesci e temporali localmente intensi, in particolare venerdì in Sicilia e sabato 8 nelle regioni meridionali.

Dal punto di vista termico è confermato un calo delle temperature massime al Centro-Sud, dove nuvole e fenomeni favoriranno valori vicini alla norma. Il lento transito del vortice, in movimento dalla Sardegna verso le regioni meridionali, sarà accompagnato anche da una ventilazione intensa.

