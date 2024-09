Meteo: da venerdì 6 tempo in miglioramento e caldo in aumento con picchi di 35°C. Ecco dove

Dopo il passaggio giovedì 5 settembre di una intensa perturbazione, nella giornata di venerdì 6 assisteremo ad un generale miglioramento grazie al suo allentamento verso i Balcani. Le temperature torneranno ad aumentare: nelle regioni meridionali e nelle due isole maggiori tornerà a farsi sentire il caldo con massime oltre le medie stagionali e localmente di 35 gradi e oltre in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Il rinforzo dell’alta pressione dovrebbe garantire un tempo in prevalenza stabile e soleggiato anche nella giornata di sabato 7 con il caldo in ulteriore aumento da Nord a Sud. Le temperature saranno molto elevate soprattutto in Sardegna e Sicilia con punte possibili anche di 36-37 gradi.

Domenica 8 settembre si profila un nuovo peggioramento: la tendenza meteo

L’evoluzione successiva resta incerta ma l’attuale tendenza evidenzia la possibilità di un nuovo peggioramento per domenica 8 sulle regioni del Nord-Ovest, in Sardegna e sul medio Tirreno. La perturbazione dovrebbe poi attraversare un po’ tutta l’Italia. Nei primi giorni della prossima settimana la situazione dovrebbe restare alquanto dinamica e instabile.