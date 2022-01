Meteo, da venerdì 14 robusto anticiclone sull'Europa: inverno di nuovo in pausa

Da giovedì 13 le condizioni meteo sul nostro Paese saranno influenzate da un vasto e robusto anticiclone centrato sulle Isole Britanniche che occupa gran parte dell’Europa centro-occidentale. Questa situazione favorirà un progressivo miglioramento del tempo anche al Centro-Sud.

In particolare nel weekend del 15 e 16 gennaio il tempo sarà stabile e soleggiato in gran parte d’Italia, con venti in decisa attenuazione. Anche le temperature torneranno a salire, specie da venerdì, e nell’ultima parte della settimana torneranno su valori nella norma anche al Sud, mentre nelle zone alpine il clima sarà molto mite. Queste condizioni potranno favorire un nuovo aumento delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici in pianura Padana.

Le previsioni meteo per giovedì 13 gennaio

Alternanza tra sole e nuvole al Sud, in Molise, Sardegna e Sicilia, ma senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Ancora ventoso in gran parte del Centro-Sud e Isole. Temperature massime in rialzo su regioni alpine, regioni centrali adriatiche e Sardegna; in ulteriore leggero calo al Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 14 gennaio

Un po’ di nuvolosità innocua su Puglia e Sicilia. Nelle altre regioni tempo in prevalenza bello e soleggiato. Moderati venti di Maestrale al Sud, ventilazione nel complesso debole altrove. Temperature massime ovunque in sensibile aumento.