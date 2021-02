Meteo, da oggi venerdì 12 febbraio, clima molto freddo e ventoso

Correnti gelide riporteranno condizioni pienamente invernali: attese nevicate a bassa quota al Centro-Sud, Emilia e Piemonte. Freddo accentuato dal vento

Da oggi, venerdì 12 febbraio, e nel corso di tutto il fine settimana l’Italia sarà investita da correnti di aria gelida che riporteranno condizioni pienamente invernali, con un clima molto freddo e ventoso; nevicherà a bassa quota al Centro-Sud e fino in pianura in Piemonte e in Emilia. La neve si spingerà fin sulle coste del medio Adriatico, ma non sono esclusi un po’ di fiocchi anche nella pianura lombarda.

A questa fase di maltempo contribuirà l’arrivo di una perturbazione atlantica (la nr. 5 del mese) che, rafforzata dall’aria gelida affluita sulla nostra Penisola, darà luogo domani ad un’intensa depressione in prossimità della Sardegna. Temperature molto inferiori alla media e venti intensi caratterizzeranno anche l’inizio della prossima settimana, con occasione per altre nevicate all’estremo Sud.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 12 febbraio

Fin dal mattino cielo molto nuvoloso o coperto al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e lungo tutto il versante adriatico, con deboli nevicate fino in pianura in Piemonte, sulle Prealpi lombarde e sull’Appennino settentrionale. Nel pomeriggio deboli nevicate a bassa quota anche in Romagna e Marche, piogge in Toscana e ovest della Sardegna. Parziali schiarite su Alpi orientali e Sicilia. Tra sera e notte si intensifica il maltempo, con deboli nevicate anche in pianura al Nord-Ovest, più diffuse e a tratti intense in Emilia Romagna, interno del Centro e fin sulle coste del medio Adriatico. Piogge nel versante tirrenico, rovesci e temporali in Sardegna.

Temperature in sensibile calo, con minime intorno allo zero al Nord; massime in diminuzione ovunque, con un crollo di 8-10 gradi al Nord e regioni adriatiche; freddo accentuato dai venti di Bora in Adriatico, di Tramontana in Liguria e orientali in Valpadana e in Appennino.

Previsioni meteo per sabato 13 febbraio

Tempo in miglioramento al Nord, ma con nubi al mattino al Nord-Ovest e in Emilia Romagna, con residue nevicate sui rilievi. Dal pomeriggio migliora anche in Toscana. Maltempo nel resto dell’Italia, con intense nevicate nell’interno del Centro-Sud e fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise e nord della Puglia, con possibili bufere di neve nelle aree più esposte ai forti venti nord-orientali. Rovesci e temporali in Campania Salento, Calabria e Sicilia; piogge sparse su Lazio e Sardegna.

Temperature in ulteriore e generale diminuzione. Giornata ventosa con venti molto forti in prevalenza da nord-est. Mari molto mossi o agitati.