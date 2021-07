Meteo, da mercoledì 7 luglio caldo di nuovo in aumento sull'Italia

Dopo una breve tregua dal caldo intenso per l'arrivo di correnti più temperature di origine atlantica, la prossima settimana si rinforzerà di nuovo l'Anticiclone Africano. Si profila dunque a partire da mercoledì 7 luglio una fase meteo segnata dal caldo molto intenso con temperature in aumento. Nel frattempo per domenica 4 luglio attenzione al rischio di forti temporali al Nord, mentre al Sud si toccheranno punte di 35-36 gradi.

Fase meteo molto calda in arrivo da mercoledì 7 luglio

Lunedì 5 luglio la perturbazione che determinerà i forti temporali di domenica al Nord, tenderà ad allontanarsi verso Est lasciando una residua instabilità all’estremo Nord-Est e nelle zone interne del versante adriatico dove saranno possibili dei locali temporali che tenderanno a esaurirsi nella seconda parte della giornata al Nordest ed entro sera anche nelle altre zone. La ventilazione più fresca di Maestrale che accompagna questa fase determinerà un leggero calo termico nelle Isole maggiori e lungo il versante adriatico, mentre le temperature massime tenderanno ad aumentare nelle regioni del Nord interessate dal miglioramento.

La tendenza per i giorni seguenti conferma una nuova ondata di caldo per il ritorno dell’Anticiclone Nord Africano con temperature in aumento già a partire da martedì, tranne l’estremo Sud e con valori di nuovo elevati da metà settimana. Questa ondata di calore potrebbe interessare tutte le nostri regioni a partire da mercoledì- giovedì della prossima settimana con punte nuovamente ben oltre i 35 gradi.