Meteo, da mercoledì 7 atmosfera instabile e caldo in graduale aumento

L'alta pressione non ne vuole sapere: anche nella seconda parte delle settimana l'atmosfera sull'Italia resterà instabile, con dunque temporali in formazione nelle ore più calde della giornata, specialmente in montagna.

Mercoledì 7 avremo qualche residuo fenomeno lasciato dalla perturbazione n. 2 di giugno all'estremo Sud, mentre altrove il tempo resterà instabile almeno fino al prossimo weekend, con temporali perlopiù pomeridiani che interesseranno i rilievi, con locali sconfinamenti. L'alta pressione resterà infatti sull'Europa settentrionale, lasciando il campo libero sull'area del Mediterraneo e sull'Italia.

Tra mercoledì 7 e sabato 10 atmosfera instabile e temperature in lieve aumento

Mercoledì 7 avremo qualche fenomeno in più tra Sicilia ed estreme regioni meridionali, fenomeni legati al passaggio della perturbazione n.2 del mese. Altrove il tempo resterà instabile con tempo soleggiato al mattino e lo sviluppo di temporali nelle ore centrali del giorno, specie a ridosso dei rilievi.

Grazie alle schiarite e all'arrivo di una massa d'aria leggermente più calda, da metà settimana le temperature tenderanno ad aumentare, con valori che guadagneranno qualche grado con il passare dei giorni, pur rimanendo intorno alla media o leggermente al di sopra.

Tra giovedì 8 e sabato 10 sull'Italia il tempo resterà ancora instabile: saranno quindi giornate inizialmente soleggiate da Nord a Sud, ma con la formazione di rovesci e temporali nelle ore più calde, che interesseranno ancora una volta le zone montuose e localmente le aree adiacenti.