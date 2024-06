Meteo: da mercoledì 5 giugno assaggio d'estate. Ma quanto durerà?

Da mercoledì 5 giugno sull’Italia (e in particolare al Nord) è atteso un significativo cambio della circolazione atmosferica. L’alta pressione infatti si estenderà gradualmente a tutte le regioni portando ovunque condizioni estive. Entrando nei dettagli, la giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un tempo abbastanza soleggiato sulla maggioranza delle nostre regioni. Da segnalare solo un po’ di nubi sul Nordovest, in Sicilia e sulla Calabria, ma senza piogge di rilievo; occasionali rovesci pomeridiani sulle aree alpine del Nordest. Venti generalmente deboli. Temperature in lieve calo in Sicilia, in contenuto aumento altrove.

Giovedì 6 giugno avremo un cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centro-meridionali; abbastanza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, anche al Nord. Possibili rovesci o brevi temporali pomeridiani sulle Alpi orientali. Clima estivo su tutte le regioni.

Nella parte finale della settimana potrebbe cambiare qualcosa al Nord: la tendenza meteo

Stando agli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione, anche venerdì 7 e sabato 8 il tempo resterà stabile (salvo sui settori alpini più settentrionali) e con temperature in ulteriore rialzo. Possibile peggioramento da domenica 9 sul Nordovest. Per chiarimenti e ulteriori dettagli sull'evoluzione appena descritta, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.