Meteo, mercoledì 27 ottobre nuovi rovesci al Centro-Sud

Mercoledì 27 ottobre un nuovo vortice in approfondimento sul Mediterraneo occidentale e con centro in prossimità della Sardegna determinerà un'altra intensificazione dell’instabilità con nuovi rovesci sulle regioni del Centro-Sud con piogge sparse, localmente moderate sulle regioni del medio Adriatico e numerosi rovesci o temporali su gran parte del Sud e della Sicilia.

Ancora una volta l’area con i rovesci e temporali più forti e insistenti interesserà il settore intorno all’alto Ionio, in particolare il nord-est della Calabria dove si rinnova quindi il rischio di situazioni critiche. Locali piogge più isolate saranno possibili anche nel basso Lazio, in Sardegna e a inizio giornata in Emilia Romagna. Tempo migliore sul resto del Nord con schiarite anche ampie tra le Alpi centro-orientali e le vicine pianure. Temperature massime in rialzo su gran parte del Nord, dell’alto Adriatico, in calo in Sardegna e nel sud peninsulare. Sarà una giornata ventosa per venti da nord/nord-est sull’alto Adriatico e sul settore ligure, di Maestrale nel Canale di Sicilia e con andamento ciclonico sullo Ionio con raffiche fino a 60-80 km/h in prossimità della Calabria.

Quest’area depressionaria graviterà in prossimità delle nostre regioni centro-meridionali anche nel resto della settimana determinando quindi altre fasi instabili, più probabili e frequenti al Sud, in Sardegna e Sicilia dove i fenomeni potranno ancora essere a carattere di rovescio o temporale. Situazione più tranquilla al Nord dove il tempo potrebbe cambiare a iniziare da domenica per l’arrivo di una perturbazione dalla Francia. Le temperature saranno altalenanti, governate dal susseguirsi delle fasi instabili. Da giovedì tenderà ad attenuarsi la ventilazione.